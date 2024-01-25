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Gürültüden rahatsız oldu, satırla komşusunun kapısına dayandı | Video

Gürültüden rahatsız oldu, satırla komşusunun kapısına dayandı | Video

25.01.2024 | 14:59

Kartal'da İlginç Cihan Biricik, eline aldığı satırla komşusu Nermin Gümrükçü'nün kapısına dayandı. Kapıyı açan Gümrükçü'nün üzerine Yürüyen Biricik, kapatılan kapıyı satırla vurarak açmaya çalıştı. Gözaltına alınan İlginç Cihan Biricik'in akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı. Biricik'in daha önce de annesini yaraladığı ve bir süre Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Neriman Gümrükçü " Gürültüler olduğu zaman şahıs rahatsız oluyormuş. Ama bir apartmanda yaşıyoruz yani. İnsanın olduğu yerde gürültüde olur. Her şey olur. Artık hareket etmeye korkuyordum evimde" dedi.

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Olay, Kartal ilçesi Uğurmumcu Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Salı günü saat 14.00'te İlginç Cihan Biricik isimli bir kişi, aynı binada alt katında oturan komşusu Nermin Gümrükçü'nün kapısına gitti. Gümrükçü kapıya vuran Biricik'e kapıyı açtı. O sırada Biricik elindeki satırla Nermin Gümrükçü'nün üzerine yürüdü. Kendini içeri atan Gümrükçü kapıyı ise kapattı. Ancak İlginç Cihan Biricik, kapıdan ayrılmadı ve satırla kapıyı açmaya çalıştı. Biricik dakikalarca elinde satırla kapıda beklerken Nermin Gümrükçü ise eşini arayarak durumu anlattı. Eşinin telefonu üzerine eve gelen Murat Gümrükçü, kapıda ve kapının önündeki bulaşık makinesinde çizikler olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli İlginç Cihan Biricik'in daha önce de annesini yaraladığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüphelinin daha önce Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirlendi. Ekipler şüpheliyi yakalamak için adresine gittiklerinde defalarca kapıyı çalmalarına rağmen kapı açılmadı. İçeride olduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için savcılık kararıyla çilingir yardımıyla eve giren polis, İlginç Cihan Biricik'i gözaltına aldı. Biricik işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'ÖLDÜRECEĞİM SENİ' DİYOR
Nermin Gümrükçü , "15 yıldır ben bu şahısla uğraşıyorum. Sürekli beni taciz ediyor. Satır alıp kapıma geliyor. Beni tehdit ediyor. 'Öldüreceğim seni' diyor. Artık dayanacak gücüm kalmadı. En son kamera koydum. Ve bunu kanıtladım kamerayla beraber. Polise şikayette bulunuyordum. Hiçbir şey yapamayız diyordu. Böyle çaresiz kalınca gizli kamerayla beraber bu şahsı yakalattım" diye konuştu.

"GÜLTÜLER OLDUĞU ZAMAN RAHATSIZ OLUYORMUŞ"
Gümrükçü, "Evimde makineyi açtığım zaman evimi süpüremiyorum. Kalorifer borularına vuruyor. Defolun gidin buradan diyor. Siz istemiyoruz burada diyor. Yettiniz artık diyor. Yani gürültüler olduğu zaman şahıs rahatsız oluyormuş. Ama bir apartmanda yaşıyoruz yani. İnsanın olduğu yerde gürültüde olur. Her şey olur. Artık hareket etmeye korkuyordum evimde. Raporu varmış. Raporluymuş. Hastalığına saygı duyuyorum. Bir şey demiyorum. Ama devletimiz buna sahip çıksın. Bugün banaysa yarın da bir başkasına aynı şey olur" dedi.

"ÇAREYİ GİZLİ KAMERA KOYMAKTA BULDUK"
Şüphelinin en sonunda satırla saldırdığını söyleyen Gümrükçü, "En son o gün elektrikçi geldi. Elektrik işim vardı. Onu yapıyordu. Kapıda sesler duyunca kapıyı açtım. Yettiniz artık dedi. 'Öldüreceğim seni, defolun gidin buradan, istemiyoruz sizi' dedi. Burada ben onların başına belaymışım. Ben 28 senedir burada oturuyorum. Bir komşuyla bir sorunum olmadı. Herkes tanır, herkes tarafından sevilirim. Bunları yaşadım bu zamana kadar. Ama artık canımıza tak etti. En sonunda çareyi gizli kamera koymakta bulduk. Ve nihayetinde de sonuca varıldı. İnşallah bundan sonra da bir şey olmaz. Temennim devlete güvenim sonsuz. İnşallah yaşamam bir daha böyle bir şeyi. Gerçekten çok zor bir durum. Hakikaten şu an sinirlerim bozuk. Tutanak tutturdum, şikayette bulundum. Gereken yapıldı zaten. Akşam memur beyler geldi. Savcı harekete geçti. Muhtarımız geldi sağ olsun. Yardımcı da oldular" diye konuştu.

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