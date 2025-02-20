İstanbul’da korkunç olay: Neden yaptığımı bilmiyorum! Kanlar içinde hastaneye yetişti

"NEDEN YAPTIĞIMI BİLMİYORUM"

Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerden Ümit K. ifadesinde alkol aldıklarını neden kavga ettiklerini bilmediğini, önce kendisinin mi vurduğunu arkadaşı Dedehan mı vurduğunu hatırlamadığını söylerken şüpheli Dedehan E. ise ifadesinde müştekinin abuk subuk konuşmaya başladığını, kendisine hakaret ettiğini, yumruk salladığını, kendisini korumak için yumruk attığını, müştekiye yumruk attıktan sonra Ümit'in de vurmaya başladığını vatandaşların araya girdiğini anlattı.