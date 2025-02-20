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İstanbul’da korkunç olay: Neden yaptığımı bilmiyorum! Kanlar içinde hastaneye yetişti
Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
09:52
İstanbul’da korkunç olay: Neden yaptığımı bilmiyorum! Kanlar içinde hastaneye yetişti
Pendik'te arkadaş grubunun buluşması, adliyede son buldu. İddiaya göre bir mekanda tartışan üç arkadaştan ikisi, diğer arkadaşlarının kafasına bira şişesiyle vurdu. Kanlar içinde kalan genç, hastanede yaşam mücadelesi verirken iki şüpheli tutuklandı. Adli Tıp raporunda Serter K.'nın ağır şekilde yaralandığı vurgulanırken şüpheliler Ümit K. ve Dedehan E.'ye "Kasten yaralama" suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.