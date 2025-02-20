Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul’da korkunç olay: Neden yaptığımı bilmiyorum! Kanlar içinde hastaneye yetişti
Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:52

İstanbul’da korkunç olay: Neden yaptığımı bilmiyorum! Kanlar içinde hastaneye yetişti

Pendik'te arkadaş grubunun buluşması, adliyede son buldu. İddiaya göre bir mekanda tartışan üç arkadaştan ikisi, diğer arkadaşlarının kafasına bira şişesiyle vurdu. Kanlar içinde kalan genç, hastanede yaşam mücadelesi verirken iki şüpheli tutuklandı. Adli Tıp raporunda Serter K.'nın ağır şekilde yaralandığı vurgulanırken şüpheliler Ümit K. ve Dedehan E.'ye "Kasten yaralama" suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
İstanbul’da korkunç olay: Neden yaptığımı bilmiyorum! Kanlar içinde hastaneye yetişti

İstanbul Pendik'te 23 Temmuz 2024 günü 3 arkadaşın buluşması kanlı bitti. İddiaya göre yakın arkadaş olan Serter K.(41), Dedehan E.(28) ve Ümit K.(24), sohbet edip birlikte vakit geçirmek amaçlı buluşma kararı aldı.

İstanbul’da korkunç olay: Neden yaptığımı bilmiyorum! Kanlar içinde hastaneye yetişti

BİRA ŞİŞELERİNİ KAFASINA VURMUŞLAR

Pendik'te bulunan bir mekanda buluşan arkadaş grubu, sohbet ederken alkol almaya başladı. Bir süre sonra Ümit K., iddiaya göre bir konu hakkında tartışırlarken aniden elindeki bira şişesini arkadaşı Serter K.'nin kafasına vurdu. Bu esnada diğer arkadaşı Dedehan E. de bira şişesini Serter K.'nın kafasına vurunca genç adam kanlar içinde yere yığıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da korkunç olay: Neden yaptığımı bilmiyorum! Kanlar içinde hastaneye yetişti

KANLAR İÇİNDE HASTANEYE YETİŞTİ

Gençler arasındaki kavgayı gören çevredeki vatandaşlar arkadaş grubu ayırdı. Yaralanan Serter K. apar topar hastaneye kaldırılırken saldırgan gençler olay yerinden uzaklaştı. Hastanede tedavisi sürerken ifadesi alınan genç adam, arkadaşlarından şikayetçi olduğunu söyledi. Olay yargıya taşındı.

İstanbul’da korkunç olay: Neden yaptığımı bilmiyorum! Kanlar içinde hastaneye yetişti

ADLİ TIP RAPORU CİDDİYETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda olay yerinde kamera kaydının olmadığını tespit edilirken soruşturma dosyasına giren Adli Tıp raporunda müştekinin kafasında meydana gelen kırıkların basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığının altı çizildi.

İstanbul’da korkunç olay: Neden yaptığımı bilmiyorum! Kanlar içinde hastaneye yetişti

"NEDEN YAPTIĞIMI BİLMİYORUM"

Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerden Ümit K. ifadesinde alkol aldıklarını neden kavga ettiklerini bilmediğini, önce kendisinin mi vurduğunu arkadaşı Dedehan mı vurduğunu hatırlamadığını söylerken şüpheli Dedehan E. ise ifadesinde müştekinin abuk subuk konuşmaya başladığını, kendisine hakaret ettiğini, yumruk salladığını, kendisini korumak için yumruk attığını, müştekiye yumruk attıktan sonra Ümit'in de vurmaya başladığını vatandaşların araya girdiğini anlattı.

SON DAKİKA