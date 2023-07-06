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İstanbul’da korkunç olay! Pencereden evi gözetlerken yakalandı: Mağdur kadın korku dolu anları böyle anlattı
Giriş Tarihi: 06.07.2023 09:52
Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
11:24
İstanbul’da korkunç olay! Pencereden evi gözetlerken yakalandı: Mağdur kadın korku dolu anları böyle anlattı
İstanbul Esenler'de bir şüpheli sabah saatlerinde Saniye Görgülü'nün penceresine yaklaştı. Perdeyi açıp evi röntgenlemeye başladı. O sırada, Saniye Görgülü'ye yakalandı. Kamera kayıtlarını inceleyen genç kadın hayatının şokunu yaşadı. O kişinin daha önce de…