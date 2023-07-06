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Haberler Yaşam İstanbul’da korkunç olay! Pencereden evi gözetlerken yakalandı: Mağdur kadın korku dolu anları böyle anlattı
Giriş Tarihi: 06.07.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 11:24

İstanbul’da korkunç olay! Pencereden evi gözetlerken yakalandı: Mağdur kadın korku dolu anları böyle anlattı

İstanbul Esenler'de bir şüpheli sabah saatlerinde Saniye Görgülü'nün penceresine yaklaştı. Perdeyi açıp evi röntgenlemeye başladı. O sırada, Saniye Görgülü'ye yakalandı. Kamera kayıtlarını inceleyen genç kadın hayatının şokunu yaşadı. O kişinin daha önce de…

DHA
İstanbul’da korkunç olay! Pencereden evi gözetlerken yakalandı: Mağdur kadın korku dolu anları böyle anlattı

Şaşkına çeviren olay İstanbul Esenler'de yaşandı. 35 yaşındaki Saniye Görgülü, saat 06.00'da penceresinin önüne gelen ve perdeyi açmaya çalışan kişiyle yüz yüze gelince hayatının şokunu yaşadı…

İstanbul’da korkunç olay! Pencereden evi gözetlerken yakalandı: Mağdur kadın korku dolu anları böyle anlattı

Korkuyla çığlık attı. Bu sırada paniğe kapılan şüpheli hemen kaçtı. Şüphelinin kim olduğunu anlamak için güvenlik kameralarını izleyen Görgülü, ikinci bir şoku da bu sırada yaşadı.

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İstanbul’da korkunç olay! Pencereden evi gözetlerken yakalandı: Mağdur kadın korku dolu anları böyle anlattı

Aynı kişi gece 01.00 sıralarında da evini gözetlediğini söyleyen Saniye Görgülü, soluğu karakolda aldı. Şikayetçi olmaya giderken şüpheli ile yolda karşılaştıklarını söyleyen Görgülü, "Bu hırsızlık değil tamamıyla röntgencilik. Bu direkt gözetliyordu" ifadelerini kullandı.

Esenler'de pencereden evi gözetleyen şüpheli çığlığı duyunca kaçtı! O anlar kamerada | Video

İstanbul’da korkunç olay! Pencereden evi gözetlerken yakalandı: Mağdur kadın korku dolu anları böyle anlattı

Büyük korku yaşadığını söyleyen Saniye Görgülü, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Ezana kalktım, daha sonra da eşimi işe göndereceğim diye uyumadım. Bu koltukta uzanıyordum. Camım açıktı. Rüzgar sinekliğimi açtı sandım. Elimde telefon haber okurken, kafamı kaldırmamla, bir el görüp, yüz yüze geldim. Perdemi açtığımı görünce bağırdım.

İstanbul’da korkunç olay! Pencereden evi gözetlerken yakalandı: Mağdur kadın korku dolu anları böyle anlattı

EŞİM KOŞTU GELDİ

Eşim de yataktan koştu geldi. Kaçtığı için hemen kameralardan baktık. Kameralardan olayı gördük. Mahalledeki komşum gece de aynı kişiyi söyleyince gece kayıtlarına da baktım. Ayakkabısı falan, aynı kişiydi. Kişiyi tanımıyorum, kimdir nedir bilmiyorum.

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