İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan lodos ve fırtına etkisini sürdürüyor. Özellikle İstanbul'un Avrupa yakasında fırtına ve lodos gündelik hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu noktada vatandaşlar, İstanbul'da lodos ve fırtına ne zaman bitecek sorularına yanıt arıyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son paylaşım ile Marmara'nın batısından itibaren görülen fırtına, lodos ve gök gürültülü sağanak yağışın ne zaman sona ereceğini açıkladı. Peki, İstanbul'da lodos ve fırtına ne zaman bitecek? İşte detaylar;