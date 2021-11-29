İstanbul'da lodos ve fırtına ne zaman bitecek soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan fırtına ve lodos gündelik hayatı olumsuz etkilerken, havaların ne zaman düzeleceği İstanbullular tarafından merak ediliyor. Çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin de çatıları hasar gördü. Öte yandan acı haber ise Esenyurt'tan geldi. Esenyurt Kıraç'ta bir binanın çatısı vatandaşların üzerine uçarken, 9 kişi yaralandı 2 kişi ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İstanbullular, İstanbul'da lodos ve fırtına ne zaman bitecek, havalar ne zaman düzelecek sorularına yanıt arıyor. Konuya ilişkin açıklama MGM'den geldi. İşte o açıklama;