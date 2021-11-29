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Haberler Yaşam İstanbul’da lodos ve fırtına ne zaman bitecek? Meteoroloji’den son dakika açıklaması
Giriş Tarihi: 29.11.2021 20:33 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 20:34

İstanbul’da lodos ve fırtına ne zaman bitecek? Meteoroloji’den son dakika açıklaması

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan lodos ve fırtına etkisini sürdürüyor. Özellikle İstanbul'un Avrupa yakasında fırtına ve lodos gündelik hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu noktada vatandaşlar, İstanbul'da lodos ve fırtına ne zaman bitecek sorularına yanıt arıyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son paylaşım ile Marmara'nın batısından itibaren görülen fırtına, lodos ve gök gürültülü sağanak yağışın ne zaman sona ereceğini açıkladı. Peki, İstanbul'da lodos ve fırtına ne zaman bitecek? İşte detaylar;

İstanbul’da lodos ve fırtına ne zaman bitecek? Meteoroloji’den son dakika açıklaması

İstanbul'da lodos ve fırtına ne zaman bitecek soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan fırtına ve lodos gündelik hayatı olumsuz etkilerken, havaların ne zaman düzeleceği İstanbullular tarafından merak ediliyor. Çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin de çatıları hasar gördü. Öte yandan acı haber ise Esenyurt'tan geldi. Esenyurt Kıraç'ta bir binanın çatısı vatandaşların üzerine uçarken, 9 kişi yaralandı 2 kişi ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İstanbullular, İstanbul'da lodos ve fırtına ne zaman bitecek, havalar ne zaman düzelecek sorularına yanıt arıyor. Konuya ilişkin açıklama MGM'den geldi. İşte o açıklama;

İstanbul’da lodos ve fırtına ne zaman bitecek? Meteoroloji’den son dakika açıklaması

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 19 KİŞİ YARALANDI

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 kişinin hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

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İstanbul’da lodos ve fırtına ne zaman bitecek? Meteoroloji’den son dakika açıklaması

AFAD'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da etkili olan ve hızı zaman zaman 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 19 vatandaşımız yaralanmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

İstanbul’da lodos ve fırtına ne zaman bitecek? Meteoroloji’den son dakika açıklaması

Peki İstanbul'da lodos kaç gün sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul’da lodos ve fırtına ne zaman bitecek? Meteoroloji’den son dakika açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, söz konusu fırtınanın bu gece ve yarın da süreceği aktarıldı.

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