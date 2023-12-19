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Haberler Yaşam İstanbul’da nefes kesen operasyon! Fildişi ve boynuz parçaları bulundu: Değeri 4 milyon TL!
Giriş Tarihi: 19.12.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 11:15

İstanbul’da nefes kesen operasyon! Fildişi ve boynuz parçaları bulundu: Değeri 4 milyon TL!

İstanbul'da polis ekipleri kaçakçılara yönelik düğmeye bastı. Yasak ve nesli tükenmekte olan bazı hayvanlara ait boynuzlar ve dişlerin bulunduğu belirtilen adrese baskın yaptı. Değeri 4 milyon TL olan fildişi ve boynuz parçalarına ulaşıldı!

Emir SOMER
İstanbul’da nefes kesen operasyon! Fildişi ve boynuz parçaları bulundu: Değeri 4 milyon TL!

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece İlçesi'nde CITES Sözleşmesi (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında bir adreste alım-satımı yasak ve nesli tükenmekte olan bazı hayvanlara ait boynuzlar ve dişlerin bulunduğunu tespit etti.

İstanbul’da nefes kesen operasyon! Fildişi ve boynuz parçaları bulundu: Değeri 4 milyon TL!

Belirtilen adrese düzenlenen operasyonda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık dört milyon lira olan iki çift bütün halde, bir çift küçük parçalar halinde 6,162 kilogram ağırlığında dağ keçisi boynuzu ve parçaları, yedi antilop boynuzu, kızıl geyik boynuz parçası, 23 fildişi obje ve 3,260 kilogram ağırlığında fildişi parçaları ele geçirildi.

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İstanbul’da nefes kesen operasyon! Fildişi ve boynuz parçaları bulundu: Değeri 4 milyon TL!

Adreste yapılan aramalarda ayrıca 16 bin 500 kilogram ağırlığında fildişi ve mamut karışık vaziyette bulunan sayılamayacak kadar küçük boynuz parçaları, 650 gram ağırlığında balina dişi parçaları, 14 bufalo boynuzu ve parçası, yedi balina dişi olmak üzere farklı boy ve ebatlarda toplam 52 adet boynuz parçası, fildişi obje ve 20 bin 410 kilogram ağırlığında boynuz parçaları, fildişi ve balina dişi parçaları bulundu.

İstanbul’da nefes kesen operasyon! Fildişi ve boynuz parçaları bulundu: Değeri 4 milyon TL!
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İstanbul’da nefes kesen operasyon! Fildişi ve boynuz parçaları bulundu: Değeri 4 milyon TL!
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