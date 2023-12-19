İstanbul’da nefes kesen operasyon! Fildişi ve boynuz parçaları bulundu: Değeri 4 milyon TL!

Adreste yapılan aramalarda ayrıca 16 bin 500 kilogram ağırlığında fildişi ve mamut karışık vaziyette bulunan sayılamayacak kadar küçük boynuz parçaları, 650 gram ağırlığında balina dişi parçaları, 14 bufalo boynuzu ve parçası, yedi balina dişi olmak üzere farklı boy ve ebatlarda toplam 52 adet boynuz parçası, fildişi obje ve 20 bin 410 kilogram ağırlığında boynuz parçaları, fildişi ve balina dişi parçaları bulundu.