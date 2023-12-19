Haberler
Yaşam
İstanbul’da nefes kesen operasyon! Fildişi ve boynuz parçaları bulundu: Değeri 4 milyon TL!
Giriş Tarihi: 19.12.2023 11:15
Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
11:15
İstanbul’da nefes kesen operasyon! Fildişi ve boynuz parçaları bulundu: Değeri 4 milyon TL!
İstanbul'da polis ekipleri kaçakçılara yönelik düğmeye bastı. Yasak ve nesli tükenmekte olan bazı hayvanlara ait boynuzlar ve dişlerin bulunduğu belirtilen adrese baskın yaptı. Değeri 4 milyon TL olan fildişi ve boynuz parçalarına ulaşıldı!