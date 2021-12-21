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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da yarın 22 Aralık 2021 okullar tatil mi? İstanbul Valilik açıklaması ile okullara kar tatili olacak mı, resmi açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 21.12.2021 16:58 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 16:58

SON DAKİKA: İstanbul'da yarın 22 Aralık 2021 okullar tatil mi? İstanbul Valilik açıklaması ile okullara kar tatili olacak mı, resmi açıklama geldi mi?

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışının başlamasıyla beraber milyonlarca öğrenci ve veli "Yarın okullar tatil mi olacak?" sorusunu gündeme taşıdı. Bilindiği üzere uzunca bir süredir megakent için Meteoroloji, AKOM gibi kurumlar alarm vermişti. Beklenen yağış etkili olmaya başlarken gözler şimdi Valilik açıklamasında. Bu noktada ise "22 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da okullara kar tatili olacak mı, resmi açıklama geldi mi?" soruları yanıt arıyor. Henüz konuyla ilgili resmi bir bilgi bulunmazken yağışların ulaşımı olumsuz etkilediği durumlarda eğitime ara verilmesi bekleniyor. İşte İstanbul okullarda kar tatiline dair merak edilen detaylar...

İstanbul’da okullara kar tatili olacak mı, resmi açıklama geldi mi? İstanbul Valilik açıklaması ile 22 Aralık 2021 Yarın okullar tatil mi?

Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte etkili olan kar yağışı sonrası gözler "Yarın okullar tatil mi olacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Valilikler tarafından bildirilen kararlara göre geçtiğimiz gün; yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli, Aksaray, Bingöl, Adana, Karaman, Denizli ve Muğla'nın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Megakentliler ise bazı ilçelerde başlayan yağışlar sonrası "22 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da okullara kar tatili olacak mı, resmi açıklama geldi mi?" sorularını gündeme taşıdı. İşte okullarda son durum ve gelişmeler...

İstanbul’da okullara kar tatili olacak mı, resmi açıklama geldi mi? İstanbul Valilik açıklaması ile 22 Aralık 2021 Yarın okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 22 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA

22 Aralık Çarşamba günü için okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Konu ile ilgili ise henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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İstanbul’da okullara kar tatili olacak mı, resmi açıklama geldi mi? İstanbul Valilik açıklaması ile 22 Aralık 2021 Yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu (Adıyaman hariç)ile İzmir, Isparta, Burdur ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Manisa, Hatay, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

İstanbul’da okullara kar tatili olacak mı, resmi açıklama geldi mi? İstanbul Valilik açıklaması ile 22 Aralık 2021 Yarın okullar tatil mi?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların oluşturacağı olumsuzluklara karşı sel, su baskını, Heyelan, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul’da okullara kar tatili olacak mı, resmi açıklama geldi mi? İstanbul Valilik açıklaması ile 22 Aralık 2021 Yarın okullar tatil mi?

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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