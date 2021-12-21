SON DAKİKA: İstanbul'da yarın 22 Aralık 2021 okullar tatil mi? İstanbul Valilik açıklaması ile okullara kar tatili olacak mı, resmi açıklama geldi mi?

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışının başlamasıyla beraber milyonlarca öğrenci ve veli "Yarın okullar tatil mi olacak?" sorusunu gündeme taşıdı. Bilindiği üzere uzunca bir süredir megakent için Meteoroloji, AKOM gibi kurumlar alarm vermişti. Beklenen yağış etkili olmaya başlarken gözler şimdi Valilik açıklamasında. Bu noktada ise "22 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da okullara kar tatili olacak mı, resmi açıklama geldi mi?" soruları yanıt arıyor. Henüz konuyla ilgili resmi bir bilgi bulunmazken yağışların ulaşımı olumsuz etkilediği durumlarda eğitime ara verilmesi bekleniyor. İşte İstanbul okullarda kar tatiline dair merak edilen detaylar...