İstanbul’da otobüsçü baba - oğul hayatının şokunu yaşadı: 500 binlik kredi yalanı!

ŞOFÖR VE BABASINA "ARABA" TUZAĞI

Otobüs şoförü Şenol A. ve babası Demirali A., olay günü bozulan otobüsün parçalarını söküp tamir etmeye çalışırken Demirali A.'nın telefonu çaldı. İddiaya göre telefonun diğer ucundakiler Demirali A.'ya kendilerini banka görevlisii gibi tanıtarak kredi puanının yüksek olduğunu söyleyip kredi çekmek isteyip istemediğini sordu. Bunun üzerine araba almak isteyen yaşlı adam, bunun iyi bir fırsat olduğunu düşünerek kredi teklifini kabul etti.

500 BİN LİRALIK KREDİ VAADİYLE KANDIRDILAR

Ardından çakma bankacılar, iddiaya göre Demirali A.'ya adına 500 bin lira kredi çıktığını, krediyi çekebilmesi için cep telefonuna gelen SMS kodlarını kendilerine söylemesi gerektiğini söyledi. Durumdan şüphelenmeyen Demirali A., araba hayaliyle cep telefonuna gönderilen SMS kodlarını konuştuğu kişilere söyledi. Bunun üzerine telefondakiler Demirali A.'ya "güvence bedeli" olarak oğlu Şenol A.'nın hesabına 19 bin lira para göndereceklerini söyleyince yaşlı adam, yanında bulunan oğlu Şenol A.'ya "Senin hesabına 19.000,00 TL para gönderildi" diyerek cep telefonunu uzattı.

BABA OĞULUN ARABA HAYALİ HÜSRANA DÖNDÜ

Bu sefer dolandırcılar Şenol A.'dan hesabına gelen 19 bin lirayı söyledikleri banka hesabına göndermesini istedi. Sözde bankacıların kredi parasının babasına gönderileceğini söylemeleri üzerine, buna inanan Şenol A., hesabına gelen parayı gönderdi. Ancak baba oğul, yaşanan olayın ardından kendilerini arayan numaraya bir daha ulaşamadı. Kandırıldıklarını anlayan ikili, savcılığın yolunu tuttu.