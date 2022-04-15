İstanbul’da pazar günü hangi yollar trafiğe kapatılacak? İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar ve kapatılma saatleri

Beşiktaş ve çevresi (Kapama saati 06.00):
- Beşiktaş - Dolmabahçe Caddesi Gidiş Ve Geliş
- Beşiktaş - Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti
- Beşiktaş - Cezayir Caddesi Beşiktaş Caddesi Çıkışı
- Beşiktaş - Çırağan Caddesi Gidiş Ve Geliş
- Beşiktaş - Palanga Caddesi
- Beşiktaş - Muallim Naci Caddesi
- Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak Arası Gidiş Ve Geliş
- Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Bebek Arnavutköy Caddesi Bebek İstikameti
- Beşiktaş - Cevdet Paşa Caddesi
Sarıyer ve çevresi (Kapama saati 06.00):
- Sarıyer - Yahya Kemal Caddesi
- Sarıyer - Balta Limanı Hisar Caddesi
- Sarıyer - Balta Limanı Çayır Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi Katılım
- Sarıyer - Sakıp Sabancı Caddesi
- Sarıyer - Katar Caddesi Büyükdere Caddesi İstikameti
- Sarıyer - Sarıyer Caddesi Katar Caddesi İstikameti
- Sarıyer - Büyükdere Caddesi Aytekin Kotil Varyant İnişi Beşiktaş İstikameti
- Beyoğlu - Evliya Çelebi Caddesi Refik Saydam Caddesi Katılım İstikameti
- Beyoğlu - Refik Saydam Caddesi Turabi Baba Caddesi Kavşağından Unkapanı İstikameti