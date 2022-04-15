Haberler Yaşam İstanbul'da pazar günü hangi yollar trafiğe kapatılacak? İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve kapatılma saatleri

Giriş Tarihi: 15.04.2022 13:07 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 13:08

İstanbul'da pazar günü hangi yollar trafiğe kapatılacak? İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve kapatılma saatleri

İstanbul'da Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da birçok yol trafiğe kapatılacak. Pazar günü yapılacak ALES için adaylar önceden uyarıldı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da alternatif güzergahları seçmek durumunda kalacak. Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı olan İstanbul etabı sebebiyle 17 Nisan 2022 Pazar günü yollar trafiğe kapatılacak. Peki, Pazar günü hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte detaylar…