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İstanbul’da pitbull dehşeti: Kendi çocuklarına saldıran köpeğe siper oldu!
Giriş Tarihi: 15.12.2023 14:47
Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
14:47
İstanbul’da pitbull dehşeti: Kendi çocuklarına saldıran köpeğe siper oldu!
Duyanları şaşkına çeviren olay İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Nazife B. adlı kadının evinde beslediği Pitbull cinsi köpek S.S.G ile U.K.G isimli çocuklarına saldırarak yaraladı. Komşuları olayı şöyle anlattı: Çocuğundan önce köpeğine siper oldu, köpeğime dokunmayın dedi…