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Haberler Yaşam İstanbul’da pitbull dehşeti: Kendi çocuklarına saldıran köpeğe siper oldu!
Giriş Tarihi: 15.12.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 14:47

İstanbul’da pitbull dehşeti: Kendi çocuklarına saldıran köpeğe siper oldu!

Duyanları şaşkına çeviren olay İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Nazife B. adlı kadının evinde beslediği Pitbull cinsi köpek S.S.G ile U.K.G isimli çocuklarına saldırarak yaraladı. Komşuları olayı şöyle anlattı: Çocuğundan önce köpeğine siper oldu, köpeğime dokunmayın dedi…

İstanbul’da pitbull dehşeti: Kendi çocuklarına saldıran köpeğe siper oldu!

İstanbul'da pitbull dehşeti yaşandı. Nazife B.'nin evde beslediği pitbull cinsi köpek, S.S.G ile U.K.G isimli çocuklarını ısırarak yaraladı.

İstanbul’da pitbull dehşeti: Kendi çocuklarına saldıran köpeğe siper oldu!

Kadının köpeğin Anıl A. adlı arkadaşına ait olduğunu söylediği kaydedilirken Pitbull, belediye ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı.

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İstanbul’da pitbull dehşeti: Kendi çocuklarına saldıran köpeğe siper oldu!

Ambulansla hastaneye kaldırılan S.S.G ile U.K.G isimli çocukların durumu iyi olduğu öğrenildi. Pitbull beslenmesi nedeniyle bina sakinleri arasında tartışma çıktı.

İstanbul’da pitbull dehşeti: Kendi çocuklarına saldıran köpeğe siper oldu!

Bina sakini kadın, " Yaklaşık 2 ay önce buraya taşındılar. Köpek de kendisine ait ısırılan çocuk da kendisine ait. Çocuğu ısırmış kolunda aşırı zedelenmeler var.

İstanbul’da pitbull dehşeti: Kendi çocuklarına saldıran köpeğe siper oldu!

Biz telefonla haber verdik. Kadın kendisi geldi ama çocuğundan önce köpeğine siper oldu, köpeğime dokunmayın diye" diye konuştu.

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