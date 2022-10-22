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İstanbul'da sokak ortasında korkunç olay! "Kendi araçlarıyla kaçırdılar"
Giriş Tarihi: 22.10.2022 00:00
Güncelleme Tarihi: 22.10.2022
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İstanbul'da sokak ortasında korkunç olay! "Kendi araçlarıyla kaçırdılar"
İstanbul Pendik'te sokak ortasında çıkan çatışma yoldan geçen bir vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Kurşunlardan biri sırtına isabet eden talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurturılamadı. Hayatını kaybeden vatandaşın akrabası " Bir yaralı daha vardı. Kendi araçlarıyla o yaralıyı kaçırdılar" şeklinde konuştu.