İstanbul'da sokak ortasında korkunç olay! "Kendi araçlarıyla kaçırdılar"

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Beştaş ile taraflardan yaralanan bir kişiyi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Beştaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.