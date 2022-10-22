Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul'da sokak ortasında korkunç olay! "Kendi araçlarıyla kaçırdılar"
Giriş Tarihi: 22.10.2022 00:00 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 00:11

İstanbul'da sokak ortasında korkunç olay! "Kendi araçlarıyla kaçırdılar"

İstanbul Pendik'te sokak ortasında çıkan çatışma yoldan geçen bir vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Kurşunlardan biri sırtına isabet eden talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurturılamadı. Hayatını kaybeden vatandaşın akrabası " Bir yaralı daha vardı. Kendi araçlarıyla o yaralıyı kaçırdılar" şeklinde konuştu.

İstanbul’da sokak ortasında korkunç olay! Kendi araçlarıyla kaçırdılar

Korkunç olay Pendik Şeyhli Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında çıkan çatışmada, kurşunların hedefi olan yoldan geçen bir vatandaş yaşamını yitirdi.

İstanbul’da sokak ortasında korkunç olay! Kendi araçlarıyla kaçırdılar

Olay, saat 20.00 sıralarında Şeyhli Mahallesi, Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, araçlarıyla gelen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da sokak ortasında korkunç olay! Kendi araçlarıyla kaçırdılar

Taraflardan 2 kişi yaralanırken o sırada işinden evine doğru dönerken çatışmanın arasında kalan Şahset Beştaş(53) sırtından yaralandı.

İstanbul’da sokak ortasında korkunç olay! Kendi araçlarıyla kaçırdılar

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Beştaş ile taraflardan yaralanan bir kişiyi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Beştaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbul’da sokak ortasında korkunç olay! Kendi araçlarıyla kaçırdılar

Yaralı diğer kişinin ise arkadaşları tarafından araca konularak olay yerinden götürüldüğü öğrenildi.

SON DAKİKA