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Haberler Yaşam İstanbul'da şoke eden taksici-yolcu tartışması: Direksiyondaki şoföre tekmeli-tokatlı saldırı
Giriş Tarihi: 16.04.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 13:34

İstanbul'da şoke eden taksici-yolcu tartışması: Direksiyondaki şoföre tekmeli-tokatlı saldırı

İstanbul'daki taksici-yolcu tartışması şoke etti. Nişantaşı'ndan aldığı kadın yolcu bir süre sonra taksimetre parasını vermek isteyince şoför direksiyonu karakola doğru kırdı. Kadın yolcu ise sinir krizi geçirerek, şoföre tekme ve tokatlarla saldırdı.

DHA
İstanbul’da şoke eden taksici-yolcu tartışması: Direksiyondaki şoföre tekmeli-tokatlı saldırı

Taksi şoförü Enver Kaya, geçen perşembe günü akşam saatlerinde Nişantaşı'ndan müşteri aldı. Taksiye binen kadın yolcu gideceği adresi söyleyince şoför, navigasyonu açarak yola koyuldu.

İstanbul’da şoke eden taksici-yolcu tartışması: Direksiyondaki şoföre tekmeli-tokatlı saldırı

Bir süre sonra kadın yolcu şoföre hakaretler etmeye başladı. 50 liradan fazla para vermeyeceğini söyledi. Şoför de 'yolculuğun bitmediğini ama taksimetrenin zaten 50 lirayı geçtiğini' söyledi.

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İstanbul’da şoke eden taksici-yolcu tartışması: Direksiyondaki şoföre tekmeli-tokatlı saldırı

ŞOFÖRE VE CAMA TEKME ATTI

Müşteri 'beni götüreceksin' diye bağırmaya başlayınca şoför, taksiyi durdurdu. Taksiden inebileceğini söyleyince de 'İniyorum sana da ödeme yapmıyorum' demesi üzerine şoför, direksiyonu karakola doğru kırdı.

Bir yandan da bu durumu cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Karakola doğru giderken müşteri, şoföre hakaretler ederek camlara tekme attı. Kamerayı fark edince şoförün kafasına da tekme attı, saçını çekti. Şoförün elindeki telefonu aldı. Karakola giden şoför, şikayetçi oldu.

İstanbul’da şoke eden taksici-yolcu tartışması: Direksiyondaki şoföre tekmeli-tokatlı saldırı

Taksi şoförü ile müşteri arasındaki tartışma cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, müşterinin taksi şoförüne bağırarak hakaret etmesi görülüyor.

İstanbul’da şoke eden taksici-yolcu tartışması: Direksiyondaki şoföre tekmeli-tokatlı saldırı

Cep telefonu ile kaydedildiğini fark eden yolcu çığlık atarak şoföre ve camlara tekme atıyor.

"CAMLARA VE BANA TEKME ATTI"

Taksi şoförü Enver Kaya, "Çağlayan Adliye'nin altından giriş yaparken müşteri bana 'sen devam et ben sana zaten 50 lira vereceğim' dedi. Taksimetreye baktım 'zaten şu an 51 lira yazıyor' dedim. Gideceğiniz yere daha var. Daha da yazacaktır, dedim. 'Ben sana başka para ödemem' dedi. Ben size hizmet veriyorum ama siz bana ödeme yapmayacağınızı söylüyorsunuz deyince bana 'beni götüreceksin' dedi. Tünel çıkışında dörtlülerimi yakarak aracı durdurdum. " dedi.

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