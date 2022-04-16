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İstanbul'da şoke eden taksici-yolcu tartışması: Direksiyondaki şoföre tekmeli-tokatlı saldırı
Giriş Tarihi: 16.04.2022 13:32
Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
13:34
İstanbul'da şoke eden taksici-yolcu tartışması: Direksiyondaki şoföre tekmeli-tokatlı saldırı
İstanbul'daki taksici-yolcu tartışması şoke etti. Nişantaşı'ndan aldığı kadın yolcu bir süre sonra taksimetre parasını vermek isteyince şoför direksiyonu karakola doğru kırdı. Kadın yolcu ise sinir krizi geçirerek, şoföre tekme ve tokatlarla saldırdı.