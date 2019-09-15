İstanbul'da şuan 15 milyon kişi yaşıyor! Peki herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusları nasıl olurdu?
İstanbul'da şuan 15 milyon kişi yaşıyor! Peki herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusları nasıl olurdu?
Başta İstanbul olmak üzere birçok büyükşehir yıllardır Anadolu'dan göç alıyor. Özellikle 70'li yıllardan itibaren Anadolu insanı iş bulmak için büyükşehirlere akın etti. Bu da şehirler arasında nüfusun dağılımını büyük oranda değiştirdi. Örneğin İstanbul'da şuan 15 milyonu aşkın insan yaşıyor. Peki herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfus dağılımları nasıl olurdu hiç düşündünüz mü? Sizler için bunu araştırdık. İşte herkesin memleketinde yaşadığında illerin nüfus sayıları.
Giriş Tarihi: 15.09.2019
18:26
Güncelleme Tarihi: 15.09.2019
18:43