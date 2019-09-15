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  • İstanbul'da şuan 15 milyon kişi yaşıyor! Peki herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusları nasıl olurdu?

'da şuan 15 milyon kişi yaşıyor! Peki herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusları nasıl olurdu?

Başta olmak üzere birçok büyükşehir yıllardır Anadolu'dan göç alıyor. Özellikle 70'li yıllardan itibaren Anadolu insanı iş bulmak için büyükşehirlere akın etti. Bu da şehirler arasında nüfusun dağılımını büyük oranda değiştirdi. Örneğin İstanbul'da şuan 15 milyonu aşkın insan yaşıyor. Peki herkes memleketinde yaşasaydı illerin dağılımları nasıl olurdu hiç düşündünüz mü? Sizler için bunu araştırdık. İşte herkesin memleketinde yaşadığında illerin nüfus sayıları.

Giriş Tarihi: 15.09.2019 18:26 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 18:43
İstanbul'da şuan 15 milyon kişi yaşıyor! Peki herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusları nasıl olurdu?

İşte herkesin memleketinde yaşadığında illerin dağılımları..

İstanbul'da şuan 15 milyon kişi yaşıyor! Peki herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusları nasıl olurdu?

ADANA

1.770.073 kiş

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İstanbul'da şuan 15 milyon kişi yaşıyor! Peki herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusları nasıl olurdu?

ADIYAMAN

1.131.126 kişi

İstanbul'da şuan 15 milyon kişi yaşıyor! Peki herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusları nasıl olurdu?

AFYONKARAHİSAR

1.123.702 kişi

İstanbul'da şuan 15 milyon kişi yaşıyor! Peki herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusları nasıl olurdu?

AĞRI

1.159.141 kişi

İstanbul'da şuan 15 milyon kişi yaşıyor! Peki herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusları nasıl olurdu?

AMASYA

641.971 kişi

İstanbul'da şuan 15 milyon kişi yaşıyor! Peki herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusları nasıl olurdu?

ANKARA

2.001.664 kişi

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