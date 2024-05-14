İstanbul’da taksici vahşeti: Meslektaşını öldürdü sigara yakıp olay yerinden ayrıldı!

Gökhan Göktaş ve Furkan G. İstanbul Bağcılar'da taksi şoförlüğü yapıyordu. İddialara göre aralarında alacak verecek meselesi vardı. İki taksici geçtiğimiz Cuma günü gece saatlerinde telefonda tartıştı. Furkan G. daha sonra Gökhan Göktaş'ın yanına geldi, alkollüydü. Silahını çekip Gökhan Göktaş'ın başına ve göğsüne ateş etti. Meslektaşı yere yığıldı kendisi de bir sigara yakıp olay yerinden ayrıldı.