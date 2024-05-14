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Haberler Yaşam İstanbul’da taksici vahşeti: Meslektaşını öldürdü sigara yakıp olay yerinden ayrıldı!
Giriş Tarihi: 14.05.2024 22:33 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 22:33

İstanbul’da taksici vahşeti: Meslektaşını öldürdü sigara yakıp olay yerinden ayrıldı!

İstanbul Bağcılar'da taksi şoförlüğü yapan 35 yaşındaki Gökhan Göktaş, yaralama ve hırsızlıktan sabıkalı 28 yaşındaki meslektaşı Furkan G. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polise teslim olan Furkan G, cinayeti 450 bin liralık alacağı nedeniyle işlediğini öne sürdü.

Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da taksici vahşeti: Meslektaşını öldürdü sigara yakıp olay yerinden ayrıldı!

Gökhan Göktaş ve Furkan G. İstanbul Bağcılar'da taksi şoförlüğü yapıyordu. İddialara göre aralarında alacak verecek meselesi vardı. İki taksici geçtiğimiz Cuma günü gece saatlerinde telefonda tartıştı. Furkan G. daha sonra Gökhan Göktaş'ın yanına geldi, alkollüydü. Silahını çekip Gökhan Göktaş'ın başına ve göğsüne ateş etti. Meslektaşı yere yığıldı kendisi de bir sigara yakıp olay yerinden ayrıldı.

İstanbul’da taksici vahşeti: Meslektaşını öldürdü sigara yakıp olay yerinden ayrıldı!

ŞÜPHELİ FURKAN G.
Şüpheli Furkan G. olaydan bir süre sonra ise elinde silahıyla karakola giderek polise teslim oldu. Cinayeti 450 bin lira alacağı için işlediğini, Gökhan Göktaş'ın kendisini dolandırdığını öne sürdü.

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İstanbul’da taksici vahşeti: Meslektaşını öldürdü sigara yakıp olay yerinden ayrıldı!

Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da taksici vahşeti: Meslektaşını öldürdü sigara yakıp olay yerinden ayrıldı!

Gökhan Göktaş'ın cenazesi 11 Mayıs Cumartesi günü ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından toprağa verildi.

İstanbul’da taksici vahşeti: Meslektaşını öldürdü sigara yakıp olay yerinden ayrıldı!
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