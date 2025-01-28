Haberler
Yaşam
İstanbul’da tüyler ürperten cinayet: Cenaze nedeniyle yol kapalıdır!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
15:24
İstanbul’da tüyler ürperten cinayet: Cenaze nedeniyle yol kapalıdır!
İstanbul Üsküdar'da kan donduran olay… Kentsel dönüşüme giren apartmandaki dairede babasının hak sahibi olduğunu öne süren Ömer Derici, akrabası Talat Derici'yi silahla vurarak katletti. Olay sonrası kaçan şüpheli yakalandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.