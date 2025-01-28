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Haberler Yaşam İstanbul’da tüyler ürperten cinayet: Cenaze nedeniyle yol kapalıdır!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 15:24 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:24

İstanbul’da tüyler ürperten cinayet: Cenaze nedeniyle yol kapalıdır!

İstanbul Üsküdar'da kan donduran olay… Kentsel dönüşüme giren apartmandaki dairede babasının hak sahibi olduğunu öne süren Ömer Derici, akrabası Talat Derici'yi silahla vurarak katletti. Olay sonrası kaçan şüpheli yakalandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA
İstanbul’da tüyler ürperten cinayet: Cenaze nedeniyle yol kapalıdır!

Kanlı olay, 24 Ocak'ta saat 15.10 sıralarında Çengelköy Lekeci Nuri Sokak'taki bir sitenin önünde yaşandı… İddiaya göre, Talat Derici ve Ömer Derici arasında kentsel dönüşüme giren apartmandaki bir dairenin tapusuyla ilgili anlaşmazlık vardı.

İstanbul’da tüyler ürperten cinayet: Cenaze nedeniyle yol kapalıdır!

Ömer Derici, evin tapusunda babasının da hak sahibi olduğunu öne sürerek Talat Derici ile bir süredir tartışıyordu. Eşiyle birlikte yaşadıkları sitenin otoparkına girmek üzere olan Talat Derici'nin yanına gelen Ömer Derici konuyu tekrar tartışmaya başladı.

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İstanbul’da tüyler ürperten cinayet: Cenaze nedeniyle yol kapalıdır!

Ömer Derici, tartışmanın büyümesinin ardından yanında getirdiği silahı çıkararak akrabası Talat Derici'yi eşinin yanında vurdu.

İstanbul’da tüyler ürperten cinayet: Cenaze nedeniyle yol kapalıdır!

Saldırının ardından Ömer Derici kaçarken otomobilinden inmeye Talat Derici bir süre sonra yere yığıldı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’da tüyler ürperten cinayet: Cenaze nedeniyle yol kapalıdır!

ÜSKÜDAR ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Talat Derici yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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