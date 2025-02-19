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Haberler Yaşam İstanbul’da ulaşım durma noktasına geldi: Metro ve metrobüs duraklarında izdiham!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 18:45 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 19:04

İstanbul’da ulaşım durma noktasına geldi: Metro ve metrobüs duraklarında izdiham!

İstanbul'da kuvvetli kar yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 90'lara ulaştı. Öte yandan vatandaşlar iş çıkışı saatlerinde Gayrettepe metro durağında yoğun kalabalık oluşturdu. Benzer görüntüler Mecidiyeköy metro durağında da görülürken, vatandaşlar çalışmayan merdivenlere ve aksayan seferlere isyan etti. İşte haberin detayları...

İstanbul’da ulaşım durma noktasına geldi: Metro ve metrobüs duraklarında izdiham!

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ulaşımı durma noktasına getirdi.

İstanbul’da ulaşım durma noktasına geldi: Metro ve metrobüs duraklarında izdiham!

Alınan bilgilere göre trafik yoğunluğu yüzde 90'lara kadar çıkarken İstanbul'un birçok noktasında iş yerlerinden evlerine dönmek isteyen vatandaşlar metro ve metrobüs duraklarında yoğun kalabalıklar oluşturdu.

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İstanbul’da ulaşım durma noktasına geldi: Metro ve metrobüs duraklarında izdiham!

GAYRETTEPE METRO DURAĞI VE MECİDİYEKÖY

Kar yağışının da etkisiyle toplu ulaşıma yönelen vatandaşlar iş çıkışı saatlerinde metro ve metrobüs duraklarında yoğun kalabalıklar oluşturdu.

İstanbul’da ulaşım durma noktasına geldi: Metro ve metrobüs duraklarında izdiham!

Gayrettepe metro durağından metrobüs aktarması yapmak isteyen vatandaşlar yoğun kalabalık oluştururken, zorlu şartlar kameralara aneban yansıdı.

İstanbul’da ulaşım durma noktasına geldi: Metro ve metrobüs duraklarında izdiham!

Öte yandan Mecidiyeköy'den de benzer manzaralar kameralara yansıdı.

İstanbul'da metro ve metrobüs duraklarında izdiham

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