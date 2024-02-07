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İstanbul’da vahşet! Deccal filmini izleyip eşini katletti: İçimdeki ses öldür dedi!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 08:45
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
08:45
İstanbul’da vahşet! Deccal filmini izleyip eşini katletti: İçimdeki ses öldür dedi!
İstanbul'da Volkan Yüksekova, 4 çocuğunun annesi eşi Gülistan'ı 42 bıçak darbesiyle katletti. Kan donduran cinayetle ilgili detaylar tüyler ürpertti. Öyle ki katil Volkan Yüksekova'nın eşini Deccal filmini izledikten sonra Allah olduğunu düşünerek öldürdüğü belirlendi. Cani kocanın ifadesi de şaşkına çevirdi: İçimdeki ses öldürmem gerektiğini söyledi!