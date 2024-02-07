İstanbul’da vahşet! Deccal filmini izleyip eşini katletti: İçimdeki ses öldür dedi!

CİNAYETTEN ÖNCE "DECCAL" FİLMİNİ İZLEMİŞ

Oğlunun saldırısıyla neye uğradığını şaşıran Ürkiye Yüksekova ifadesinde oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu ancak iki aydır uyuşturucuyu bırakıp namaza başladığını, gelini Gülistan'dan öğrendiği kadarıyla son 3 gündür oğlunun sürekli "Deccal" isimli filmi izlediğini, "Ben Allah'ım hepimizin sonu gelecek deprem olacak hepimiz öleceğiz" şeklinde söylemlerde bulunduğunu söyledi. Olay günü gelini bıçakla öldüren ve kendisini de yaralayan öz oğlundan şikayetçi olduğunu dile getirdi.