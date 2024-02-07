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Haberler Yaşam İstanbul’da vahşet! Deccal filmini izleyip eşini katletti: İçimdeki ses öldür dedi!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 08:45 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 08:45

İstanbul’da vahşet! Deccal filmini izleyip eşini katletti: İçimdeki ses öldür dedi!

İstanbul'da Volkan Yüksekova, 4 çocuğunun annesi eşi Gülistan'ı 42 bıçak darbesiyle katletti. Kan donduran cinayetle ilgili detaylar tüyler ürpertti. Öyle ki katil Volkan Yüksekova'nın eşini Deccal filmini izledikten sonra Allah olduğunu düşünerek öldürdüğü belirlendi. Cani kocanın ifadesi de şaşkına çevirdi: İçimdeki ses öldürmem gerektiğini söyledi!

SEDA NUR GÜNAYDIN
İstanbul’da vahşet! Deccal filmini izleyip eşini katletti: İçimdeki ses öldür dedi!

Korkunç cinayet İstanbul Çekmeköy'de geçtiğimiz yıl şubat ayında meydana geldi. Volkan Yüksekova (34), 4 çocuğunun annesi olan eşi Gülistan Yüksekova (27)'yı bıçaklayarak katletti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayetle ilgili yürüttüğü soruşturmada şoke eden detaylar elde edildi. Hazırlanan iddianamede Volkan Yüksekova ve Gülistan Yüksekova'nın arasında problemler olduğuna dikkat çekildi. Olay günü de maktul, 4 çocuğu, şüpheli ve kayın validesiyle birlikte şüphelinin kız kardeşi Gülcan S.'nin evine gitti.

İstanbul’da vahşet! Deccal filmini izleyip eşini katletti: İçimdeki ses öldür dedi!

"BEN PEYGAMBERİM BEN ALLAH'IM" DİYE DOLAŞIYORMUŞ

Kız kardeş Gülcan S.'nin ifadesine göre son günlerde oldukça tuhaf tavırlar sergileyen Volkan Yüksekova, devamlı olarak Allah ve Peygamber olduğunu söyledi. Evde "Ben Peygamberim, Ben Allah'ım" şeklinde konuşan Volkan Yüksekova'ya iyi gelmesi için yakınları internetten dua açarak okumaya başladı. Ardından maktul Gülistan Yüksekova, acıktığını söyleyerek mutfağa gidip yemek hazırladı.

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İstanbul’da vahşet! Deccal filmini izleyip eşini katletti: İçimdeki ses öldür dedi!

Salona sofra kurup yemek yemeğe başlayan aile, Volkan Yüksekova'nın mutfaktan aldığı bıçakla yanlarına gelmesiyle korku ve paniğe kapıldı. Aniden eşini bıçaklamaya başlayan şüpheliyi gören anne Ürkiye Yüksekova ve kardeşi Gülcan S., engel olmaya çalışsa da fayda etmedi. Anne kız da bıçak darbelerine maruz kalarak yaralandı.

İstanbul’da vahşet! Deccal filmini izleyip eşini katletti: İçimdeki ses öldür dedi!

CİNAYETTEN ÖNCE "DECCAL" FİLMİNİ İZLEMİŞ

Oğlunun saldırısıyla neye uğradığını şaşıran Ürkiye Yüksekova ifadesinde oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu ancak iki aydır uyuşturucuyu bırakıp namaza başladığını, gelini Gülistan'dan öğrendiği kadarıyla son 3 gündür oğlunun sürekli "Deccal" isimli filmi izlediğini, "Ben Allah'ım hepimizin sonu gelecek deprem olacak hepimiz öleceğiz" şeklinde söylemlerde bulunduğunu söyledi. Olay günü gelini bıçakla öldüren ve kendisini de yaralayan öz oğlundan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

İstanbul’da vahşet! Deccal filmini izleyip eşini katletti: İçimdeki ses öldür dedi!

HAYATTAN KOPARAN 42 BIÇAK DARBESİ

İddianamede maktul Gülistan Yüksekova'ya ait Adli Tıp raporuna da yer verildi. Raporda talihsiz kadının vücudunda 42 adet kesici delici alet yarası tespit edildiği, sekizinin öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Anne Ürkiye Yüksekova'nın doktor raporunda ise basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı kaydedildi.

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