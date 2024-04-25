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İstanbul’da vahşet: Yol verme kavgası tornavidalı cinayetle bitti!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
11:55
İstanbul’da vahşet: Yol verme kavgası tornavidalı cinayetle bitti!
İstanbul Esenler'de, yol verme tartışmasında iddiaya göre motokuryeyi çalıştığı restorana kadar takip eden sürücü, burada motokurye Azad A.(31) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Azad A., otomobil sürücüsü Ruhat Karasu (32)'yı tornavida ile yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücü hayatını kaybederken olay sonrası kaçan motokurye Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde; "Yol verme yüzünden tartışma yaşadık olay gerçekleşti" dediği öne sürüldü.