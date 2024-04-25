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Haberler Yaşam İstanbul’da vahşet: Yol verme kavgası tornavidalı cinayetle bitti!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 11:55

İstanbul’da vahşet: Yol verme kavgası tornavidalı cinayetle bitti!

İstanbul Esenler'de, yol verme tartışmasında iddiaya göre motokuryeyi çalıştığı restorana kadar takip eden sürücü, burada motokurye Azad A.(31) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Azad A., otomobil sürücüsü Ruhat Karasu (32)'yı tornavida ile yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücü hayatını kaybederken olay sonrası kaçan motokurye Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde; "Yol verme yüzünden tartışma yaşadık olay gerçekleşti" dediği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da vahşet: Yol verme kavgası tornavidalı cinayetle bitti!

Kanlı olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Menderes Mahallesi 301. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre döner restoranında motokurye olarak çalışan Azad A., paket servisi sırasında cadde üzerinde ilerleyen bir otomobille yol verme tartışması yaşandı.

İstanbul’da vahşet: Yol verme kavgası tornavidalı cinayetle bitti!

Bunun üzerine otomobil sürücüsü, Ruhat Karasu kuryenin sepetinden çalıştığı restoranı tespit ederek takip etti. Motokuryenin çalıştığı restorana gelen sürücü burada tartışmaya başladı.

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İstanbul’da vahşet: Yol verme kavgası tornavidalı cinayetle bitti!

Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, motokurye çalıştığı restorandan aldığı tornavida ile otomobil sürücüsünü yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İstanbul’da vahşet: Yol verme kavgası tornavidalı cinayetle bitti!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı sürücü Ruhat Karasu ambulansla hastaneye kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul’da vahşet: Yol verme kavgası tornavidalı cinayetle bitti!

KISA SÜREDE YAKALANDI
Olayın ardından kaçan motokurye Azad A. kısa sürede Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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