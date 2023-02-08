Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul’da Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu, ne zaman başlayacak? İstanbul vapur seferleri açıklaması!
Giriş Tarihi: 08.02.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 08:12

İstanbul’da Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu, ne zaman başlayacak? İstanbul vapur seferleri açıklaması!

Hava şartları nedeniyle İstanbul'da bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuru ile "İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu, ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt verildi. Lodos sebebiyle iptallerin ve gecikmelerin yaşanabileceği kaydedilirken detaylar "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından takip edilebilecek. Peki, İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu, ne zaman başlayacak? İşte o detaylar.

İstanbul’da Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu, ne zaman başlayacak? İstanbul vapur seferleri açıklaması!

İstanbul'da vapur seferlerinin iptal edildiği ile ilgili açıklama geldi. Olumsuz hava koşullarına tedbiren alınan kararda Maltepe-Adalar, Çubuklu-İstinye (Arabalı) hattı, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş gibi birçok seferin iptal edildiği kaydedildi. Peki, İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu, ne zaman başlayacak? İşte takip ekranı ve tüm bu detaylar.

İstanbul’da Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu, ne zaman başlayacak? İstanbul vapur seferleri açıklaması!

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VAPUR SEFERLERİ AÇIKLAMASI!

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatlarının bazı vapur seferleri yapılamıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu, ne zaman başlayacak? İstanbul vapur seferleri açıklaması!

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Çubuklu-İstinye (Arabalı) hattı, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması yapılamıyor), Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattı ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin iptal edildiği ifade edildi.

İstanbul’da Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu, ne zaman başlayacak? İstanbul vapur seferleri açıklaması!

Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.

SON DAKİKA