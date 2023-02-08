İstanbul’da Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu, ne zaman başlayacak? İstanbul vapur seferleri açıklaması!

Hava şartları nedeniyle İstanbul'da bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuru ile "İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu, ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt verildi. Lodos sebebiyle iptallerin ve gecikmelerin yaşanabileceği kaydedilirken detaylar "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından takip edilebilecek. Peki, İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal oldu, ne zaman başlayacak? İşte o detaylar.