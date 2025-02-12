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Haberler Yaşam İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat İstanbul’da yarın okul var mı? Meteoroloji ve AKOM'dan son dakika hava durumu uyarısı!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 13:59 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:59

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat İstanbul’da yarın okul var mı? Meteoroloji ve AKOM'dan son dakika hava durumu uyarısı!

İstanbul'da dün başlayan ve bugün de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, öğrencilerin ve velilerin "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'un son uyarılara göre megakentte kar yağışı devam edecek. Uzman isimler vatandaşları sis, buzlanma ve don don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Peki; 13 Şubat İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın İstanbul'da okul var mı yok mu? İşte, detaylar.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat İstanbul’da yarın okul var mı? Meteoroloji ve AKOM’dan son dakika hava durumu uyarısı!

İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu son dakika açıklamalarıyla yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarılara göre, kar yağışı 13 Şubat 2025 Perşembe günü de devam edecek. Öğrenciler ve veliler İstanbul Valiliği ve yerel yönetimlerin yapacağı son dakika açıklamaları ile okulların tatil olup olmayacağı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki; 13 Şubat İstanbul'da yarın okul var mı? İşte, detaylar.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat İstanbul’da yarın okul var mı? Meteoroloji ve AKOM’dan son dakika hava durumu uyarısı!

SON DAKİKA | METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI!

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporunda, İstanbul'un kuzey kesimlerinde saat 18.00'a kadar kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

İstanbul'da özellikle Çatalca, Eyüp, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt ve Sultangazi ilçelerinde kar yağışının yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan, kar kalınlığının İstanbul'un yüksek kesimlerinde 5-15 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor.

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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat İstanbul’da yarın okul var mı? Meteoroloji ve AKOM’dan son dakika hava durumu uyarısı!

DAHA GÜÇLÜ GELİYOR

İstanbul'un Kuzeybatısı, Tekirdağ'ın Kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin Doğusunda kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat İstanbul’da yarın okul var mı? Meteoroloji ve AKOM’dan son dakika hava durumu uyarısı!

AKOM'DAN YENİ UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi- Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) bugün için yeni uyarıda bulundu. AKOM, "Sabah saatlerinde kuzey bölgelerimizde görülen yağışın öğle saatlerine kadar Avrupa yakası, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere karla karışık yağmur, yüksek bölgelerde kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Şubat ayı başlarından itibaren etkili olan yağışlardan akşam saatlerinden itibaren bölgemizi terk edeceği, sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin edilmektedir"

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat İstanbul’da yarın okul var mı? Meteoroloji ve AKOM’dan son dakika hava durumu uyarısı!

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji ve Akom'dan yapılan hava durumu açıklamalarına göre yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgemize terk edeceği, sıcaklıkların perşembe gününden itibaren mevsim normallerine yaklaşacağı açıklaması yapıldı.

Bu açıklamalar göz önüne alındığında 13 Şubat 2025 Perşembe günü İstanbul'da okulların tatil edilmesi beklenmiyor.

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