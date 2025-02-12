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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat İstanbul’da yarın okul var mı? Meteoroloji ve AKOM'dan son dakika hava durumu uyarısı!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
13:59
İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat İstanbul’da yarın okul var mı? Meteoroloji ve AKOM'dan son dakika hava durumu uyarısı!
İstanbul'da dün başlayan ve bugün de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, öğrencilerin ve velilerin "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'un son uyarılara göre megakentte kar yağışı devam edecek. Uzman isimler vatandaşları sis, buzlanma ve don don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Peki; 13 Şubat İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın İstanbul'da okul var mı yok mu? İşte, detaylar.