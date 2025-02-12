İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat İstanbul’da yarın okul var mı? Meteoroloji ve AKOM’dan son dakika hava durumu uyarısı!

İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu son dakika açıklamalarıyla yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarılara göre, kar yağışı 13 Şubat 2025 Perşembe günü de devam edecek. Öğrenciler ve veliler İstanbul Valiliği ve yerel yönetimlerin yapacağı son dakika açıklamaları ile okulların tatil olup olmayacağı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki; 13 Şubat İstanbul'da yarın okul var mı? İşte, detaylar.