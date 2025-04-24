Haberler
Yaşam
İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından görüntüler ortaya çıkmaya başladı! İşte bina duvarının yıkılma anı
Giriş Tarihi: 24.04.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
09:48
İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından görüntüler ortaya çıkmaya başladı! İşte bina duvarının yıkılma anı
İstanbul, Silivri açıklarında dün meydana gelen 6.2 ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Şiddetli deprem, Yalova ve Sakarya başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. AFAD, ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 7'si 4 ve üzeri büyüklükte olmak üzere 184 artçı sarsıntının kaydedildiğini belirtirken, artçı sarsıntıların önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini ifade etti. Öte yandan bazı bölgelerdeki binalar depremin etkisiyle zarar gördü. Kumburgaz'da bulunan evin duvarlarının yıkılma anı kameralara yansıdı. İşte o dehşet anları...