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Haberler Yaşam İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından görüntüler ortaya çıkmaya başladı! İşte bina duvarının yıkılma anı
Giriş Tarihi: 24.04.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 09:48

İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından görüntüler ortaya çıkmaya başladı! İşte bina duvarının yıkılma anı

İstanbul, Silivri açıklarında dün meydana gelen 6.2 ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Şiddetli deprem, Yalova ve Sakarya başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. AFAD, ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 7'si 4 ve üzeri büyüklükte olmak üzere 184 artçı sarsıntının kaydedildiğini belirtirken, artçı sarsıntıların önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini ifade etti. Öte yandan bazı bölgelerdeki binalar depremin etkisiyle zarar gördü. Kumburgaz'da bulunan evin duvarlarının yıkılma anı kameralara yansıdı. İşte o dehşet anları...

İHA
İstanbul’da yaşanan 6.2’lik depremin ardından görüntüler ortaya çıkmaya başladı! İşte bina duvarının yıkılma anı

İstanbul, Silivri açıklarında dün meydana gelen 6.2 ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Şiddetli deprem, Yalova ve Sakarya başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

İstanbul’da yaşanan 6.2’lik depremin ardından görüntüler ortaya çıkmaya başladı! İşte bina duvarının yıkılma anı

AFAD, ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 7'si 4 ve üzeri büyüklükte olmak üzere 184 artçı sarsıntının kaydedildiğini belirtirken, artçı sarsıntıların önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini ifade etti.

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İstanbul’da yaşanan 6.2’lik depremin ardından görüntüler ortaya çıkmaya başladı! İşte bina duvarının yıkılma anı

Öte yandan,Marmara Denizi Silivri açıklarındaki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz'da bulunan 5 katlı binanın apartman boşluğundaki duvarları yıkıldı.

İstanbul’da yaşanan 6.2’lik depremin ardından görüntüler ortaya çıkmaya başladı! İşte bina duvarının yıkılma anı

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremde Kumburgaz'daki bina duvarı böyle yıkıldı | Video

İstanbul’da yaşanan 6.2’lik depremin ardından görüntüler ortaya çıkmaya başladı! İşte bina duvarının yıkılma anı

Olayı anlatan site sakinlerinden Emin Can Yaray, "Evimde burada 5'inci katta. Binalarımız da eski" dedi.