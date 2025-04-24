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Haberler Yaşam İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından görüntüler ortaya çıktı! Tezgahtan teker teker atladılar! İşte o panik anları...
Giriş Tarihi: 24.04.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 10:14

İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından görüntüler ortaya çıktı! Tezgahtan teker teker atladılar! İşte o panik anları...

İstanbul, Silivri açıklarında dün meydana gelen 6.2 ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Şiddetli deprem, Yalova ve Sakarya başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. AFAD, ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 7'si 4 ve üzeri büyüklükte olmak üzere 184 artçı sarsıntının kaydedildiğini belirtirken, artçı sarsıntıların önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini ifade etti. Öte yandan Başakşehir'deki bir dükkanda yakalanan vatandaşlar, tezgahın üzerinden art arda atladı. 5 kişinin tezgahın üzerinden atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
İstanbul’daki 6.2’lik depremin ardından görüntüler ortaya çıktı! Tezgahtan teker teker atladılar! İşte o panik anları...

İstanbul, Silivri açıklarında dün meydana gelen 6.2 ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Şiddetli deprem, Yalova ve Sakarya başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

İstanbul’daki 6.2’lik depremin ardından görüntüler ortaya çıktı! Tezgahtan teker teker atladılar! İşte o panik anları...

AFAD, ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 7'si 4 ve üzeri büyüklükte olmak üzere 184 artçı sarsıntının kaydedildiğini belirtirken, artçı sarsıntıların önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini ifade etti.

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İstanbul’daki 6.2’lik depremin ardından görüntüler ortaya çıktı! Tezgahtan teker teker atladılar! İşte o panik anları...

Öte yandan Kimi vatandaş depreme evinde kimi gittikleri mekanlarda yakalandı. Başakşehir'de bulunan Güngören Bağcılar Sanayi Sitesi'nde araçlar için yedek parça satılan bir işyerinde ise büyük panik yaşandı.

Deprem paniğiyle tezgahın üzerinden art arda böyle atladılar! | Video

İstanbul’daki 6.2’lik depremin ardından görüntüler ortaya çıktı! Tezgahtan teker teker atladılar! İşte o panik anları...

Büyük bir gürültünün yaşandığı sarsıntı sırasında vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Dükkanda bulunan bazı kişiler ise tezgahın üzerinden atlayarak kaçtı.

İstanbul’daki 6.2’lik depremin ardından görüntüler ortaya çıktı! Tezgahtan teker teker atladılar! İşte o panik anları...

5 kişinin art arda tezgahın üzerinden atladığı anlar kameraya yansıdı.