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İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından görüntüler ortaya çıktı! Tezgahtan teker teker atladılar! İşte o panik anları...
Giriş Tarihi: 24.04.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
10:14
İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından görüntüler ortaya çıktı! Tezgahtan teker teker atladılar! İşte o panik anları...
İstanbul, Silivri açıklarında dün meydana gelen 6.2 ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Şiddetli deprem, Yalova ve Sakarya başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. AFAD, ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 7'si 4 ve üzeri büyüklükte olmak üzere 184 artçı sarsıntının kaydedildiğini belirtirken, artçı sarsıntıların önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini ifade etti. Öte yandan Başakşehir'deki bir dükkanda yakalanan vatandaşlar, tezgahın üzerinden art arda atladı. 5 kişinin tezgahın üzerinden atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.