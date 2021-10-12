İstanbul’daki cinayette yürek yakan sözler: Abla annem ölüyor!

Duruşmada Ayşegül Aktürk'ün komşusu C.Y. tanık olarak dinlendi. Tanık C.Y., maktulle aynı hastanede çalıştıklarını söyleyerek, "Olay günü sabah saatlerinde işe gidiyordum. Rahmetlinin, 'yapma, yapma' diye bağırdığını duydum. O sırada maktulün kızı bana, 'abla koş annem ölüyor' diye bağırdı. Bunun üzerine onların ikamet ettiği bahçenin içerisine girdim. Bahçeye gittiğimde Ayşegül kanlar içinde yerde yatıyordu. Her yer kan içerisindeydi. Bu sırada sanık Muharrem'in elinde bulunan bıçakla kendi karnını 3 kez bıçakladığını gördüm. Maktulün çocuklarını alarak, 'bize de bir şey yapabilir' düşüncesiyle onları oradan uzaklaştırmak istedim. O amaçla bahçeden çıktım. Muharrem'in babası Bayram'ın kapısını çaldım. Oğlunun kendini karnından bıçakladığını söyledim. O da bahçeye doğru gitti" dedi.



