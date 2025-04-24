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İstanbul’daki deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yerden vurdu diye bağırıp kaçtı!
Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
11:24
İstanbul’daki deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yerden vurdu diye bağırıp kaçtı!
İstanbul dün 6.2 ve 5.9'luk depremlerle sarsıldı. 13 saniye süren 6.2'lik depremde yaşanan panik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde; Üsküdar'da bir kuafördeki kadınlar boya yaptırdıkları sırada depreme yakalandı. Başka bir görüntüde ise muhabbet kuşu, deprem öncesinde odada dönerek uçmaya başladı. İşte o anlar...