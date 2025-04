İstanbul’daki deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yerden vurdu diye bağırıp kaçtı!

'ÇIKIN DEPREM OLUYOR'

Başka bir iş yerinde ise içeride bulunanlar deprem sırasında "Çıkın çıkın deprem oluyor" diyerek iş yerinden kaçtı. Bir marketin güvenlik kamerası ise deprem sırasında yere düşen ürünleri an be an kaydetti.