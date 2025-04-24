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Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 11:24

İstanbul’daki deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yerden vurdu diye bağırıp kaçtı!

İstanbul dün 6.2 ve 5.9'luk depremlerle sarsıldı. 13 saniye süren 6.2'lik depremde yaşanan panik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde; Üsküdar'da bir kuafördeki kadınlar boya yaptırdıkları sırada depreme yakalandı. Başka bir görüntüde ise muhabbet kuşu, deprem öncesinde odada dönerek uçmaya başladı. İşte o anlar...

İstanbul’daki deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yerden vurdu diye bağırıp kaçtı!

İstanbulluları korkutan deprem dün saat 12.49'da Silivri açıklarında meydana geldi. Depreme kimi iş yerinde kimi ise evinde yakalandı. Deprem sırasında yaşananlar güvenlik kameraları ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul’daki deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yerden vurdu diye bağırıp kaçtı!

İŞTE O ANLAR
Üsküdar'da bir kuaförde boya yaptıran kadınlar, işlemi yarıda bırakıp koşarak dışarıya çıktı. Beylikdüzü'nde bir iş yerinde uyuyan bir kişi ise, yerinden zıplayarak bulunduğu yerden kalkarak dışarı çıktı.

İstanbul'da 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki depreme işte böyle yakalandılar! | Video

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İstanbul’daki deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yerden vurdu diye bağırıp kaçtı!

YERDEN VURDU

Deprem sırasında kafede bulunan bir kadın ise depremi hissettiği anda "Yerden vurdu" diyerek bağırdı.

İstanbul’daki deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yerden vurdu diye bağırıp kaçtı!

'ÇIKIN DEPREM OLUYOR'

Başka bir iş yerinde ise içeride bulunanlar deprem sırasında "Çıkın çıkın deprem oluyor" diyerek iş yerinden kaçtı. Bir marketin güvenlik kamerası ise deprem sırasında yere düşen ürünleri an be an kaydetti.

İstanbul’daki deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yerden vurdu diye bağırıp kaçtı!

Bir berberde bulunan müşteriler ise deprem sırasında koşarak kaçtı. Deprem sırasında bulundukları market ve iş yerlerinden çıkan vatandaşlar panik yaşadı. Bir kırtasiyede deprem sırasında kaydedilen görüntülerde ise raflardaki ürünler yere düştü.