İstanbul’daki deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yerden vurdu diye bağırıp kaçtı!

İŞTE O ANLAR

Üsküdar'da bir kuaförde boya yaptıran kadınlar, işlemi yarıda bırakıp koşarak dışarıya çıktı. Beylikdüzü'nde bir iş yerinde uyuyan bir kişi ise, yerinden zıplayarak bulunduğu yerden kalkarak dışarı çıktı.

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