SON DAKİKA: 29 kişiye mezar oldu! Beşiktaş Gayrettepe’deki ünlü gece kulübü Masquerade yangınında korkunç detaylar

ÇOK SAYIDA KİŞİ İÇERİDE MAHSUR KALDI

Yangının büyümesiyle kulüp ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerideki yaralıları dışarı çıkardı. Olayda 29 kişi can verirken 1 kişi de yaralandı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale ederek söndürdü, soğutma çalışması başlatıldı.