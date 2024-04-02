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SON DAKİKA: 29 kişiye mezar oldu! Beşiktaş Gayrettepe'deki ünlü gece kulübü Masquerade yangınında korkunç detaylar
Giriş Tarihi: 02.04.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
19:57
SON DAKİKA: 29 kişiye mezar oldu! Beşiktaş Gayrettepe'deki ünlü gece kulübü Masquerade yangınında korkunç detaylar
Beşiktaş Gayrettepe yangın son dakika... İstanbul'da 16 katlı bir binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada iddialara göre; sahnenin yanında bir patlama oldu ve ardından yangın çıktı. İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı 3 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.