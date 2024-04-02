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Haberler Yaşam SON DAKİKA: 29 kişiye mezar oldu! Beşiktaş Gayrettepe'deki ünlü gece kulübü Masquerade yangınında korkunç detaylar
Giriş Tarihi: 02.04.2024 19:10 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 19:57

SON DAKİKA: 29 kişiye mezar oldu! Beşiktaş Gayrettepe'deki ünlü gece kulübü Masquerade yangınında korkunç detaylar

Beşiktaş Gayrettepe yangın son dakika... İstanbul'da 16 katlı bir binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada iddialara göre; sahnenin yanında bir patlama oldu ve ardından yangın çıktı. İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı 3 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

SON DAKİKA: 29 kişiye mezar oldu! Beşiktaş Gayrettepe’deki ünlü gece kulübü Masquerade yangınında korkunç detaylar

İstanbul'da 16 katlı bir binanın en alt katında bulunan gece kulübünde yangın çıktı. Olayda 29 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Yangın söndürülerek soğutma çalışması başlatıldı.

SON DAKİKA: 29 kişiye mezar oldu! Beşiktaş Gayrettepe’deki ünlü gece kulübü Masquerade yangınında korkunç detaylar

TADİLAT SIRASINDA PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Olay Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında bulunan gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama olduğu iddia edildi. Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı.

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SON DAKİKA: 29 kişiye mezar oldu! Beşiktaş Gayrettepe’deki ünlü gece kulübü Masquerade yangınında korkunç detaylar

ÇOK SAYIDA KİŞİ İÇERİDE MAHSUR KALDI

Yangının büyümesiyle kulüp ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerideki yaralıları dışarı çıkardı. Olayda 29 kişi can verirken 1 kişi de yaralandı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale ederek söndürdü, soğutma çalışması başlatıldı.

SON DAKİKA: 29 kişiye mezar oldu! Beşiktaş Gayrettepe’deki ünlü gece kulübü Masquerade yangınında korkunç detaylar

"GECE KULÜBÜNÜN 1987'DE ALDIĞI BİR RUHSAT VAR"

İstanbul Valisi Davut Gül olay yerine gelerek yetkililerden detaylı bilgi aldı. Gül, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunarak, "Gece kulübünün 1987 yılında aldığı bir ruhsat var. Bu ruhsat 2018 yılında yenilenmiş" ifadelerini kullandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak bilgi aldı.

SON DAKİKA: 29 kişiye mezar oldu! Beşiktaş Gayrettepe’deki ünlü gece kulübü Masquerade yangınında korkunç detaylar

GÖZALTI KARARLARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adli soruşturma başlatıldığını ve 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurarak, "İstanbul'un Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesindeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Gelen son bilgilere göre ise gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

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