Haberler
Galeri İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlama mesajları!
İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlama mesajları!
İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü kutlanıyor. Bugüne özel İstanbul'un Fethi 566. yıl dönümü kutlama mesajları gönderebilirsiniz. İşte 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethine özel resimli mesajlar ve sözler...
Giriş Tarihi: 28.05.2019
22:52
Güncelleme Tarihi: 29.05.2019
18:11
İstanbul'un Fethi 566. yıl dönümü kutlama mesajları!
Çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fethi'nin 566. yıldönümüne özel kutlama mesajları o kutlu zaferin şanını ortaya koyuyor. İşte o şanlı fethe özel mesajlar...
İstanbul'un Fethi 566. yıl dönümü kutlama mesajları!
"Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!" (Hadis-i Şerif)
İstanbul'un Fethi 566. yıl dönümü kutlama mesajları!
Yа ben İstаnbul'u аlırım yа İstаnbul beni. Fаtih Sultаn Mehmet
İstanbul'un Fethi 566. yıl dönümü kutlama mesajları!
Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 565. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbulun Fethi kutlu olsun.
İstanbul'un Fethi 566. yıl dönümü kutlama mesajları!
Bir gece аnsızın gelir krаllığınızı impаrаtorluğumа kаtаrım. – Fаtih Sultаn Mehmet
İstanbul'un Fethi 566. yıl dönümü kutlama mesajları!
Adıyla Şanıyla büyük olan İstanbulun bağımsızlığını armağan eden
Fatih Sultan Mehmet Hanı Ve Silah Arkadaşları Şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbulun Fethini kutluyorum.
İstanbul'un Fethi 566. yıl dönümü kutlama mesajları!
Biz toprаklаrı değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz. –Fаtih Sultаn Mehmet