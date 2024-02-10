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İstanbul’un göbeğinde dehşet! Kız çocuğunu kabloyla bağlayıp öldüresiye dövdü
Giriş Tarihi: 10.02.2024 06:27
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
06:28
İstanbul’un göbeğinde dehşet! Kız çocuğunu kabloyla bağlayıp öldüresiye dövdü
İstanbul'da ailesinden habersiz şekilde Başakşehir'deki evinden kaçan genç kız sokakta adeta kâbusu yaşadı. Taksim Gezi Parkında uyuyan kız çocuğu burada tanıştığı kişinin Kağıthane'deki evine gitti. 'Üşürsün hadi gel seni evime götüreyim' diyen 30 yaşındaki Yücel A.'yı dinleyen 20 yaşındaki Tülin D., kendisiyle birlikte olmak isteyen kişiden öldüresiye dayak yedi. İstismardan saldırganın ailesinin yardımı aracılığıyla kurtulan genç kızın karakola sığınmasının ardından saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstismarcı hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.