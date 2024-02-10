Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul’un göbeğinde dehşet! Kız çocuğunu kabloyla bağlayıp öldüresiye dövdü
Giriş Tarihi: 10.02.2024 06:27 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 06:28

İstanbul’un göbeğinde dehşet! Kız çocuğunu kabloyla bağlayıp öldüresiye dövdü

İstanbul'da ailesinden habersiz şekilde Başakşehir'deki evinden kaçan genç kız sokakta adeta kâbusu yaşadı. Taksim Gezi Parkında uyuyan kız çocuğu burada tanıştığı kişinin Kağıthane'deki evine gitti. 'Üşürsün hadi gel seni evime götüreyim' diyen 30 yaşındaki Yücel A.'yı dinleyen 20 yaşındaki Tülin D., kendisiyle birlikte olmak isteyen kişiden öldüresiye dayak yedi. İstismardan saldırganın ailesinin yardımı aracılığıyla kurtulan genç kızın karakola sığınmasının ardından saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstismarcı hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK
İstanbul’un göbeğinde dehşet! Kız çocuğunu kabloyla bağlayıp öldüresiye dövdü

İstanbul'da ailesinden habersiz evinden kaçan genç kız sokakta adeta kâbusu yaşadı. Taksim gezi parkında uyuyan kız çocuğu burada tanıştığı kişinin evine gitti. Olay 9 Ekim 2023 tarihinde meydana geldi. 20 yaşındaki Tülin D., sabah saatlerinden ailesinden habersiz bir şekilde evden kaçtı. Toplu taşımayla Taksim gezi parkına gelen kız çocuğu geceyi parkta uyuyarak geçirdi.

İstanbul’un göbeğinde dehşet! Kız çocuğunu kabloyla bağlayıp öldüresiye dövdü

ZORLA EVİNE GÖTÜRÜP İSTİSMAR ETMEYE ÇALIŞTI
Sabah uyandığından yanına 30 yaşındaki Yücel A., gelerek tanışmak istediğini karnı açsa yemek söyleyebileceğini belirtti. Genç kız teklifi kabul etmedi ancak Yücel A., ısrarcı davranarak Tülin D.'yi kolundan tutarak zorla Kağıthane'deki evine götürdü. Evde yemek yiyen ikili daha sonra odaya geçti. İddiaya göre Yücel A., genç kızla birlikte olmak istediğini söyledi. Tülin D., ise bu duruma karşı çıkarak evine gitmek istediğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’un göbeğinde dehşet! Kız çocuğunu kabloyla bağlayıp öldüresiye dövdü

BİLEKLERİNİ KABLOYLA BAĞLAYIP ÖLDÜRESİYE DAYAK ATTI
Aldığı cevap karşısında öfke patlaması yaşayan Yücel A., genç kızı öldüresiye darp ederek birlikte olmaya zorladı. Kavga seslerini evde bulunan aile bireyleri duyunca kız çocuğunu kurtarmak için odaya girdiler. Bu sırada Yücel A., Tülin D.'yi boynundan tutarak yere itti. Kafasını duvara vurarak gözüne yumruk attı. Genç kızın bileklerini kabloyla bağlayan saldırgan annesinin müdahalesi sonrası yumuşadı ancak yine de kız çocuğunu bırakmadı.

İstanbul’un göbeğinde dehşet! Kız çocuğunu kabloyla bağlayıp öldüresiye dövdü

DUYARLI VATANDAŞIN İHBARI GENÇ KIZI KURTARDI
Odadan ayrıldıktan sonra tekrar gelen istismarcı Tülin D.'ye zorla uyuşturucu madde içirdi. Maddenin etkisiyle bayılan genç kız uyanınca Yücel A., ile tedavi için hastaneye gitti. Genç kız hastanede tedavi sırasında korkudan Yücel A.'yı ağabeyi olarak tanıttı. Daha sonra tekrar gezi parkına giden çiftin yanına gelen bir kadın duruma müdahale ederek polise ihbarda bulundu. Emniyet güçleriyle karakola giden mağdur kız çocuğu başında geçenleri polislere anlatınca şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’un göbeğinde dehşet! Kız çocuğunu kabloyla bağlayıp öldüresiye dövdü

22,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Yaşadığı işkence ve istismarda şikayetçi olan Tülin D.'nin ihbarı sonrası şüpheli Yücel A., ifadesi sonrası adliyeye götürüldü. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen istismarcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda saldırgan hakkında, 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçları kapsamında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Saldırgan ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

SON DAKİKA