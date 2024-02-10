İstanbul’un göbeğinde dehşet! Kız çocuğunu kabloyla bağlayıp öldüresiye dövdü

ZORLA EVİNE GÖTÜRÜP İSTİSMAR ETMEYE ÇALIŞTI

Sabah uyandığından yanına 30 yaşındaki Yücel A., gelerek tanışmak istediğini karnı açsa yemek söyleyebileceğini belirtti. Genç kız teklifi kabul etmedi ancak Yücel A., ısrarcı davranarak Tülin D.'yi kolundan tutarak zorla Kağıthane'deki evine götürdü. Evde yemek yiyen ikili daha sonra odaya geçti. İddiaya göre Yücel A., genç kızla birlikte olmak istediğini söyledi. Tülin D., ise bu duruma karşı çıkarak evine gitmek istediğini söyledi.