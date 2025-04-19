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Haberler Yaşam İstanbul’un kalbindeki Koç Köprüsü tehlike saçıyor! Altından hem araç hem yaya geçiyor: Çöktü çökecek!
Giriş Tarihi: 19.04.2025 20:59 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 20:59

İstanbul’un kalbindeki Koç Köprüsü tehlike saçıyor! Altından hem araç hem yaya geçiyor: Çöktü çökecek!

İstanbul'un en merkezi noktalarından biri olan Etiler'de bulunan Koç Köprüsü'nün son hali facia geliyor dedirtti. Her gün yüzlerce vatandaşın ve aracın geçtiği köprüde derin yarıkların oluştuğu ve demirlerinin de paslandığı gözlendi. Köprüden beton parçalarının düşmesi ise çökme ihtimalini akıllara getirdi. Atv Haber, o köprüyü görüntülerken vatandaşlar "Hiçbir tedbir alınmamış. Adeta ölüme davetiye" diyerek duruma tepki gösterdi.

İstanbul’un kalbindeki Koç Köprüsü tehlike saçıyor! Altından hem araç hem yaya geçiyor: Çöktü çökecek!

İstanbul Etiler'de Koç Köprüsü'nün hali görenleri panikletti. Her gün yüzlerce vatandaşın ve aracın geçtiği köprü, adeta 'facia geliyor' dedirtti. Derin yarıkların oluştuğu ve paslı demirlerin görüldüğü köprüden beton parçalarının da düştüğü gözlendi.

İstanbul’un kalbindeki Koç Köprüsü tehlike saçıyor! Altından hem araç hem yaya geçiyor: Çöktü çökecek!

İstanbul'un en işlek noktalarından birindeki o köprüde ölüm riskinin bulunduğunu belirten vatandaşlar "Tam bir ölüm tehlikesi. Şimdi size soruyorum şuradan geçerken kafama düşse ben ölmez miyim" diyerek duruma tepki gösterdi.

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İstanbul’un kalbindeki Koç Köprüsü tehlike saçıyor! Altından hem araç hem yaya geçiyor: Çöktü çökecek!

Yıkılmak üzere olan köprüyle ilgili hiçbir önlemin alınmadığını belirten İstanbullular, "İnsanlar için büyük bir tehlike. Çökme tehlikesi var buradan her gün insanlar geçiyor" dedi.

İstanbul’un kalbindeki Koç Köprüsü tehlike saçıyor! Altından hem araç hem yaya geçiyor: Çöktü çökecek!

Bir yıkılma ya da çökme gelmesi durumunda facianın kaçınılmaz olduğunu belirten uzmanlar ise araçların hızıyla köprü temelinde küçük küçük depremlerin meydana geldiğini ve hasarın daha da arttığını belirtti.

İstanbul’un kalbindeki Koç Köprüsü tehlike saçıyor! Altından hem araç hem yaya geçiyor: Çöktü çökecek!
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