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İstanbul'un milyonları çöpe gitti: İSBİKE hurdaya döndü!
Giriş Tarihi: 04.04.2025 06:31
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
06:32
İstanbul'un milyonları çöpe gitti: İSBİKE hurdaya döndü!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2012 yılında, "trafiği azaltmak ve sağlıklı yaşama destek olmak" amacıyla hayata geçirilen İSPARK'a bağlı İSBİKE projesi, milyonlarca liralık yatırım ve bakım-onarım masraflarına rağmen işletilemedi. 2023 yılı sonunda bakım yapılacağı gerekçesiyle bisikletlerin 6 aylığına toplandığı açıklanmıştı ancak aradan geçen bir buçuk yıla rağmen İSBİKE'ların hizmete dönmediği ve birçoğunun hurdaya ayrıldığı ortaya çıktı.