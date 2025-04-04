İstanbul’un milyonları çöpe gitti: İSBİKE hurdaya döndü!

İBB'DEN AÇIKLAMA YOK

İBB'nin 2021 yılı faaliyet raporuna göre 280 istasyon ve 2 bin 500 bisikletle hizmet veren İSBİKE'ın, 2022 yılında 239 istasyona ve bin 665 bisiklete, 2023'te ise 239 istasyon ve bin 193 bisiklete düştüğü açıklandı.