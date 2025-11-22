Haberler
İstanbul'un simgelerinden biri olarak biliniyor: Tarihi Zeki Paşa Yalısı satışa çıkarıldı
Türkiye'nin en değerli gayrimenkullerinden birisi olarak gösterilen, İstanbul Boğazı'nın 130 yıllık, ihtişamlı binalarından 23 odalı Zeki Paşa Yalısı alıcı bekliyor. İstanbul Boğazı'nın en güzel konumunda yer alan, geniş bahçesi ile dikkat çeken tarihi bina, sahibi olan aile tarafından satışa çıkarıldı.