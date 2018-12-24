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İstavritin fiyatı 5 liraya kadar düştü

'deki bolluğu tezgahlardaki fiyatlara olumlu yansıdı. İstavritin kilogramı 5 liraya kadar geriledi.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 23:27 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 23:31
İstavritin fiyatı 5 liraya kadar düştü

'ta balıkçı tezgahlarında bolluğu yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde kilogramı 10 liradan satılan istavritin fiyatı, yaşanan bolluk nedeniyle bugünlerde 5 liraya kadar düştü.

İstavritin fiyatı 5 liraya kadar düştü

fiyatında düşüş hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirdi.

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İstavritin fiyatı 5 liraya kadar düştü

balıkçılarından Eşref Balyemez, " 5 liraya kadar düştü. Balığı ucuz satıyoruz çok bol çünkü. Kayıkların hepsi istavrit sarıyor. İstavrit bolluğu var bu sene" dedi.

İstavritin fiyatı 5 liraya kadar düştü

alan Şengül Karasu ise "Ben almaya geldim. Çok seviyoruz. Her zaman yediğimiz bir balık. İstavrit 5 lira. Daha önce 10 liraydı. Memnunuz. Düşsün daha da düşsün. 'ta balığı daha ucuz fiyatlara yiyelim" dedi.

İstavritin fiyatı 5 liraya kadar düştü

'de avlanan 7 kilogram ağırlığındaki bir kalkan balığı ise 840 liradan alıcısını bekliyor.

İstavritin fiyatı 5 liraya kadar düştü
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İstavritin fiyatı 5 liraya kadar düştü
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