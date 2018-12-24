Balık alan Şengül Karasu ise "Ben istavrit almaya geldim. Çok seviyoruz. Her zaman yediğimiz bir balık. İstavrit 5 lira. Daha önce 10 liraydı. Memnunuz. Düşsün daha da düşsün. Sinop'ta balığı daha ucuz fiyatlara yiyelim" dedi.