İşte 2018 yılına damga vuran kareler

Anadolu Ajansı (AA), 2018'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarını oylamaya sundu. Oylama sonucunda, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride "Yılın Fotoğrafları" seçilecek. Geçen sene 260 bin 231 kişinin katıldığı "Yılın Fotoğrafları" oylaması, "aa.com.tr/yilinfotograflari" internet adresinde 31 Aralık'a kadar devam edecek.