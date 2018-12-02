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İşte 2018 yılına damga vuran kareler

"haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 50 seçkin fotoğrafı, ve alt yazıyla tüm dünyada oylamaya açtı.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 02.12.2018 15:48 Güncelleme Tarihi: 02.12.2018 16:43
İşte 2018 yılına damga vuran kareler

(AA), 2018'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarını oylamaya sundu. Oylama sonucunda, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride "" seçilecek. Geçen sene 260 bin 231 kişinin katıldığı "Yılın Fotoğrafları" oylaması, "aa.com.tr/yilinfotograflari" internet adresinde 31 Aralık'a kadar devam edecek.

İşte 2018 yılına damga vuran kareler

Ablukanın kaldırılması talebiyle Gazze'de düzenlenen 'deniz eylemleri'

Filistinliler, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemi kapsamında 13. kez kuzey sahil sınırında toplandı. Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçlerinin müdahalesi üzerine göstericiler, lastik yakarak ve taş atarak karşılık verdi.

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İşte 2018 yılına damga vuran kareler

Suudi Gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin İstanbul'daki Başkonsolosluk önündeki bekleyiş devam devam ederken...

İşte 2018 yılına damga vuran kareler

Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırıları

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 30 sivil yaşamını yitirdi.

İşte 2018 yılına damga vuran kareler

İsrail güçlerinden sağlık ekiplerine müdahale

Ramallah'taki Birzeit Üniversitesi öğrencileri, İsrail özel güçlerinin üniversitesinin öğrenci konseyi başkanını gözaltına almasını protesto için gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin göstericilere müdahlesi sonucu bazı Filistinliler yaralandı.

İşte 2018 yılına damga vuran kareler

Gaz bombası ağzına girdi

Filistinliler, İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepelerini işgal etmesiyle sonuçlanan 6 gün savaşının başladığı 'Nekse'yi anmak ve 'Milyonluk Kudüs' gösterisi adı verilen eyleme katılmak için Gazze'nin Han Yunus kenti doğusundaki İsrail sınırına akın etti.

İşte 2018 yılına damga vuran kareler

İstanbul'da doğal gaz borusunda patlama

Fatih alt yapı çalışması sırasında doğal gaz borusunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkarken, 4 kişi de yaralandı.

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