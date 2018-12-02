İşte 2018 yılına damga vuran kareler

Anadolu Ajansı 'haber', 'yaşam' ve 'spor' kategorilerindeki 50 seçkin fotoğrafı, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla tüm dünyada oylamaya açtı. Anadolu Ajansı (AA), 2018'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarını oylamaya sundu. Oylama sonucunda, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride 'Yılın Fotoğrafları' seçilecek. Geçen sene 260 bin 231 kişinin katıldığı 'Yılın Fotoğrafları' oylaması, 'aa.com.tr/yilinfotograflari' internet adresinde 31 Aralık'a kadar devam edecek. Ablukanın kaldırılması talebiyle Gazze'de düzenlenen 'deniz eylemleri' Filistinliler, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemi kapsamında 13. kez kuzey sahil sınırında toplandı. Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçlerinin müdahalesi üzerine göstericiler, lastik yakarak ve taş atarak karşılık verdi. Suudi Gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin İstanbul'daki Başkonsolosluk önündeki bekleyiş devam devam ederken... Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırıları Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 30 sivil yaşamını yitirdi. İsrail güçlerinden sağlık ekiplerine müdahale Ramallah'taki Birzeit Üniversitesi öğrencileri, İsrail özel güçlerinin üniversitesinin öğrenci konseyi başkanını gözaltına almasını protesto için gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin göstericilere müdahlesi sonucu bazı Filistinliler yaralandı. Gaz bombası ağzına girdi Filistinliler, İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepelerini işgal etmesiyle sonuçlanan 6 gün savaşının başladığı 'Nekse'yi anmak ve 'Milyonluk Kudüs' gösterisi adı verilen eyleme katılmak için Gazze'nin Han Yunus kenti doğusundaki İsrail sınırına akın etti. İstanbul'da doğal gaz borusunda patlama Fatih alt yapı çalışması sırasında doğal gaz borusunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkarken, 4 kişi de yaralandı.