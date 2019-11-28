İşte dünyanın en az nüfusuna sahip ülkeleri... Kimisi il nüfusundan bile daha az!
İşte dünyanın en az nüfusuna sahip ülkeleri... Kimisi il nüfusundan bile daha az!
Her geçen gün artan dünya nüfusu şüphesiz ki yerkürede eşit dağılmıyor. Kimi ülkelerin nüfusu on milyonlarla ifade edilirken, kimileri içinse iki haneli rakamlar kâfi. Haberimizde, dünyada en az nüfusa sahip ülkeler ile ilgili ilginç bilgileri derledik. İşte dünyada en az insanın yaşadığı ülkeler...
Giriş Tarihi: 28.11.2019
11:04
Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
11:13
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ