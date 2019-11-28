İşte dünyanın en az nüfusuna sahip ülkeleri... Kimisi il nüfusundan bile daha az!

Dünyada 7.7 milyar insan yaşarken, sekiz milyara yakın bunca insan yeryüzüne dengesiz olarak dağılmış durumda. Bunun yanında siyasi statüler ve tarihteki olaylar nedeniyle oldukça ilginç yapılara sahip ülkeler de doğmuş durumda. Temsili olarak kurulan ya da mecburiyetten ülke sıfatı verilen kimi ülkelerin nüfusu iki haneli rakamlarla ifade ediliyor. Peki, dünyada en az nüfusa sahip ülkeler hangileri?

İşte dünyada en az insanın yaşadığı ülkeler...