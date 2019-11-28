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  • İşte dünyanın en az nüfusuna sahip ülkeleri... Kimisi il nüfusundan bile daha az!

İşte dünyanın en az nüfusuna sahip ülkeleri... Kimisi il nüfusundan bile daha az!

Her geçen gün artan dünya nüfusu şüphesiz ki yerkürede eşit dağılmıyor. Kimi ülkelerin nüfusu on milyonlarla ifade edilirken, kimileri içinse iki haneli rakamlar kâfi. Haberimizde, dünyada en az nüfusa sahip ülkeler ile ilgili ilginç bilgileri derledik. İşte dünyada en az insanın yaşadığı ülkeler...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 11:13
İşte dünyanın en az nüfusuna sahip ülkeleri... Kimisi il nüfusundan bile daha az!

Dünyada 7.7 milyar insan yaşarken, sekiz milyara yakın bunca insan yeryüzüne dengesiz olarak dağılmış durumda. Bunun yanında siyasi statüler ve tarihteki olaylar nedeniyle oldukça ilginç yapılara sahip ülkeler de doğmuş durumda. Temsili olarak kurulan ya da mecburiyetten ülke sıfatı verilen kimi ülkelerin nüfusu iki haneli rakamlarla ifade ediliyor. Peki, dünyada en az nüfusa sahip ülkeler hangileri?

İşte dünyada en az insanın yaşadığı ülkeler...

İşte dünyanın en az nüfusuna sahip ülkeleri... Kimisi il nüfusundan bile daha az!

Malta

436.947

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İşte dünyanın en az nüfusuna sahip ülkeleri... Kimisi il nüfusundan bile daha az!

Brunei

423.196

İşte dünyanın en az nüfusuna sahip ülkeleri... Kimisi il nüfusundan bile daha az!

Belize

366.954

İşte dünyanın en az nüfusuna sahip ülkeleri... Kimisi il nüfusundan bile daha az!

Bahamalar

391.232

İşte dünyanın en az nüfusuna sahip ülkeleri... Kimisi il nüfusundan bile daha az!

İzlanda

334.252

İşte dünyanın en az nüfusuna sahip ülkeleri... Kimisi il nüfusundan bile daha az!

Maldivler

417.492

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