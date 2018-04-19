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İşte nın en tehlikeli

Giriş Tarihi: 19.04.2018 20:08 Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 20:13
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İşte nın en tehlikeli
İşte dünyanın en tehlikeli havalimanı

Barra havaalanına iniş yapmak isteyen pilotlar gel git zamanını takip etmek zorundalar.

Pist tamamen kumsaldan oluşuyor ve sular yükseldiği zaman ortadan kalkıyor.


Barra Havaalanı – İskoçya

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İşte nın en tehlikeli
İşte dünyanın en tehlikeli havalimanı
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İşte nın en tehlikeli
İşte dünyanın en tehlikeli havalimanı
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İşte nın en tehlikeli
İşte dünyanın en tehlikeli havalimanı
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İşte nın en tehlikeli
İşte dünyanın en tehlikeli havalimanı
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İşte nın en tehlikeli
İşte dünyanın en tehlikeli havalimanı


Hayır yanlış fotoğraf değil. Gördüğünüz sadece bir manzara fotoğrafı da değil aynı zamanda bir havaalanı barındırıyor. Güney Afrika, Lesotho'da.

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İşte nın en tehlikeli
İşte dünyanın en tehlikeli havalimanı


Etrafı 5500 metrelik dağlarla çevrili derin bir vadinin tam ortasında. Havaalanı batısını çevreleyen Pa-chhu nehri yüzünden dar bir alana sıkışmış vaziyette. Bu tehlikeli bölgeye uçan pilotların özel olarak eğitildiğini ve da sadece 25 pilotun bu meydana iniş ve kalkış yapabildiğini belirtmekte fayda var.

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