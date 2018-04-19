İşte dünyanın en tehlikeli havalimanı



Etrafı 5500 metrelik dağlarla çevrili derin bir vadinin tam ortasında. Havaalanı batısını çevreleyen Pa-chhu nehri yüzünden dar bir alana sıkışmış vaziyette. Bu tehlikeli bölgeye uçan pilotların özel olarak eğitildiğini ve dünyada sadece 25 pilotun bu meydana iniş ve kalkış yapabildiğini belirtmekte fayda var.

