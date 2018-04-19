İşte dünyanın en tehlikeli havalimanı

Barra havaalanına iniş yapmak isteyen pilotlar gel git zamanını takip etmek zorundalar. Pist tamamen kumsaldan oluşuyor ve sular yükseldiği zaman ortadan kalkıyor. Barra Havaalanı – İskoçya Hayır yanlış fotoğraf değil. Gördüğünüz sadece bir manzara fotoğrafı da değil aynı zamanda bir havaalanı barındırıyor. Güney Afrika, Lesotho'da. Etrafı 5500 metrelik dağlarla çevrili derin bir vadinin tam ortasında. Havaalanı batısını çevreleyen Pa-chhu nehri yüzünden dar bir alana sıkışmış vaziyette. Bu tehlikeli bölgeye uçan pilotların özel olarak eğitildiğini ve dünyada sadece 25 pilotun bu meydana iniş ve kalkış yapabildiğini belirtmekte fayda var.