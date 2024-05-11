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Haberler Yaşam İşte İbrahim öğretmenin son anları...Okuldaki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 11.05.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 08:07

İşte İbrahim öğretmenin son anları...Okuldaki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı (74) 7 Mayıs günü silahla vurarak öldüren lise öğrencisi Y.K. (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde koşar adımlarla müdürün odasına giren öğrencinin saniyeler içinde aynı şekilde koşup çıktığı görülüyor. Yaralı halde odasından çıkan müdürün yere oturup yardım istediği son anlar yer alıyor.

Yunus Emre KAVAK
CEYDA KARAASLAN
İşte İbrahim öğretmenin son anları...Okuldaki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Okul müdürünü öldüren Y.K; silahı 10 bin liraya 4 Mayıs'ta Gaziosmanpaşa'da Mehmet K. adlı bir kişiden aldığını belirterek; "Kimseye bir şey söylemeden hızlı bir şekilde müdürün odasına geçtim. Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim.

İşte İbrahim öğretmenin son anları...Okuldaki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

2 mermim vardı, 2'si de karnına geldi. Bana saldıracağını düşünerek ateş ettim. Benim amacım öldürmek değildi, dövmekti. Eve geçtim ve börek götürdüm. Üzerimi değiştirdim. Bir süre sonra da silahı ve telefonumu Alibeyköy Barajı'na attım" ifadelerini kullandı.

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İşte İbrahim öğretmenin son anları...Okuldaki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

SİLAHI SATAN ARANIYOR
Öte yandan; savcılık talimatı doğrultusunda çocuğun silahı satın alan kişinin tespit ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İşte İbrahim öğretmenin son anları...Okuldaki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İbrahim Oktugan'ın yaşamını yitirdiği saldırıya toplumun her kesiminden olduğu gibi bilhassa meslektaşlarından büyük tepki var... Eğitimde şiddete karşı tepkilerini dile getirmek isteyen 10 eğitim sendikasına üye öğretmenler, dün bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

İşte İbrahim öğretmenin son anları...Okuldaki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) grev nedeniyle okulların tatil edilmeyeceğini açıklamasa da öğretmenlerin okula gelmeyeceğini öğrenen veliler, çocuklarını okula göndermedi.

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