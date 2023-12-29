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Haberler Yaşam İşte il olmaya aday ilçeler listesi! Bu şehrimiz ilk sırada yer alıyor: İşte ilçe ilçe 2023 sıralaması
Giriş Tarihi: 29.12.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 09:37

İşte il olmaya aday ilçeler listesi! Bu şehrimiz ilk sırada yer alıyor: İşte ilçe ilçe 2023 sıralaması

İl olmaya aday ilçeler 2023 listesi açıklandı. Bir ilçenin il olabilmesi için nüfus yoğunluğu, sosyo-ekonomik gelişmişlik gibi bazı kriterler dikkate alınıyor. "Konuşan haritalar" aracılığıyla il olma potansiyeli en yüksek 67 ilçe tek tek sıralandı. İşte il olmaya aday ilçeler 2023 listesi ve haberin detayları...

İşte il olmaya aday ilçeler listesi! Bu şehrimiz ilk sırada yer alıyor: İşte ilçe ilçe 2023 sıralaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "100 il bin ilçe" teklifi büyük ses getirmişti. Bahçeli'nin çağrısının yankıları sürerken "Konuşan haritalar" aracılığıyla il olma potansiyeli en yüksek 67 ilçe belirlendi.

İşte il olmaya aday ilçeler listesi! Bu şehrimiz ilk sırada yer alıyor: İşte ilçe ilçe 2023 sıralaması

Peki il olmaya aday ilçeler hangileri? 82. il olmaya en yakın ilçe hangisi?

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İşte il olmaya aday ilçeler listesi! Bu şehrimiz ilk sırada yer alıyor: İşte ilçe ilçe 2023 sıralaması

İŞTE 2023 İL OLMA POTANSİYELİ YÜKSEK İLÇELER

İşte il olmaya aday ilçeler listesi! Bu şehrimiz ilk sırada yer alıyor: İşte ilçe ilçe 2023 sıralaması

Lüleburgaz,

İşte il olmaya aday ilçeler listesi! Bu şehrimiz ilk sırada yer alıyor: İşte ilçe ilçe 2023 sıralaması

Çerkezköy,

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