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İşte il olmaya aday ilçeler listesi! Bu şehrimiz ilk sırada yer alıyor: İşte ilçe ilçe 2023 sıralaması
Giriş Tarihi: 29.12.2023 09:37
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
09:37
İşte il olmaya aday ilçeler listesi! Bu şehrimiz ilk sırada yer alıyor: İşte ilçe ilçe 2023 sıralaması
İl olmaya aday ilçeler 2023 listesi açıklandı. Bir ilçenin il olabilmesi için nüfus yoğunluğu, sosyo-ekonomik gelişmişlik gibi bazı kriterler dikkate alınıyor. "Konuşan haritalar" aracılığıyla il olma potansiyeli en yüksek 67 ilçe tek tek sıralandı. İşte il olmaya aday ilçeler 2023 listesi ve haberin detayları...