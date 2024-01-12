Haberler
Yaşam
İşte il olmaya aday ilçeler tam liste! İlk sıradaki şehir dikkat çekti: İl olma potansiyeli yüksek ilçeler
Giriş Tarihi: 12.01.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
19:01
İşte il olmaya aday ilçeler tam liste! İlk sıradaki şehir dikkat çekti: İl olma potansiyeli yüksek ilçeler
İl olmaya aday ilçelerin tam listesi yayınlandı. Coğrafi Bilgi Sistemleri aracılığıyla hazırlanan Konuşan Haritalar, il olma potansiyeli yüksek 67 ilçeyi tek tek sıraladı. Listenin ilk sırasındaki şehir ise dikkat çekti. Peki il olmaya aday ilçeler hangileri? İşte haberin detayları...