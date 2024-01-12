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Haberler Yaşam İşte il olmaya aday ilçeler tam liste! İlk sıradaki şehir dikkat çekti: İl olma potansiyeli yüksek ilçeler
Giriş Tarihi: 12.01.2024 19:01 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 19:01

İşte il olmaya aday ilçeler tam liste! İlk sıradaki şehir dikkat çekti: İl olma potansiyeli yüksek ilçeler

İl olmaya aday ilçelerin tam listesi yayınlandı. Coğrafi Bilgi Sistemleri aracılığıyla hazırlanan Konuşan Haritalar, il olma potansiyeli yüksek 67 ilçeyi tek tek sıraladı. Listenin ilk sırasındaki şehir ise dikkat çekti. Peki il olmaya aday ilçeler hangileri? İşte haberin detayları...

İşte il olmaya aday ilçeler tam liste! İlk sıradaki şehir dikkat çekti: İl olma potansiyeli yüksek ilçeler

"Hangi ilçemiz 82. il olabilir?" sorusu, uzun süredir cevabı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

İşte il olmaya aday ilçeler tam liste! İlk sıradaki şehir dikkat çekti: İl olma potansiyeli yüksek ilçeler

Coğrafi Bilgi Sistemleri aracılığıyla hazırlanan Konuşan Haritalar, il olma potansiyeli yüksek 67 ilçeyi tek tek sıraladı.

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İşte il olmaya aday ilçeler tam liste! İlk sıradaki şehir dikkat çekti: İl olma potansiyeli yüksek ilçeler

Listenin ilk sırasındaki şehir ise dikkat çekti. Peki il olmaya aday ilçeler hangileri?

İşte il olmaya aday ilçeler tam liste! İlk sıradaki şehir dikkat çekti: İl olma potansiyeli yüksek ilçeler

İŞTE İL OLMA POTANSİYELİ YÜKSEK 67 İLÇE

Lüleburgaz,

İşte il olmaya aday ilçeler tam liste! İlk sıradaki şehir dikkat çekti: İl olma potansiyeli yüksek ilçeler

Çerkezköy,

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