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İşte müstakbel Sanat Güneşi'miz! Işığın hep parlasın Kumru...
Giriş Tarihi: 12.03.2024 06:37
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
06:38
İşte müstakbel Sanat Güneşi'miz! Işığın hep parlasın Kumru...
Resmi olarak 34 yıl önce açılan ancak Türkiye'nin Sanat Güneşi Zeki Müren'in mirasıyla 2003'te bugünkü modern eğitim binasına kavuşan Bursa'daki devlet okulu Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nde bir müzik dehası yetişti. 11. Sınıf müzik öğrencisi Kumru Akay gösterdiği piyano performansıyla ABD'nin en prestijli iki sanat okulu olan Interlochen Art Academy ve Idyllwild Arts'tan kabul aldı. Kumru, 12. sınıf müzik eğitimini tam burslu olarak Interlochen Art Academy'de okuyacak. Kumru, bir devlet okulundan bu sanat akademilerine kabul alan nadir isimlerden biri olarak da tarihe geçecek.