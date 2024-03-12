İşte müstakbel Sanat Güneşi’miz! Işığın hep parlasın Kumru...

Dünyanın en iyi konservatuarı olarak tanınan New York'taki Juilliard Müzik Okulu'na öğrenci hazırlayan Interlochen Art Academy'nin mezunları arasında birçok ünlü isim var. ABD'nin en iyi orkestra müzisyenlerinin yüzde 13'ü bu okuldan mezun. Mezunlar arasında 7 Grammy ödülü bulunan Hint asıllı piyanist, söz yazarı ve şarkıcı Norah Jones da bulunuyor.

