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Haberler Yaşam İşte Türkiye'de havası en kirli 20 bölge! O ilimiz ilk sırada yer alıyor: Kirlilik sebebi...
Giriş Tarihi: 09.02.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 11:37

İşte Türkiye'de havası en kirli 20 bölge! O ilimiz ilk sırada yer alıyor: Kirlilik sebebi...

Greenpeace Akdeniz, ulusal hava kalitesi izleme istasyonunun verilerini analiz ederek Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesini belirledi. Listenin ilk sırasında ise o ilimiz yer alıyor. Greenpeace İklim ve Enerji Uzmanı Gökhan Ersoy, hava kirliliğinin sorumlusu olarak fosil yakıtlara dikkati çekti. İşte Türkiye'de havası en kirli 20 bölge...

DHA
İşte Türkiye’de havası en kirli 20 bölge! O ilimiz ilk sırada yer alıyor: Kirlilik sebebi...

Türkiye'nin hava en kirli 20 bölgesi belli oldu. Greenpeace Akdeniz, ulusal hava kalitesi izleme ağında yer alan istasyonlardan 2023 yılı boyunca elde edilen Partikül Madde (PM) 10 verilerini analiz etti. Bu kapsamda, Türkiye'de en kirli havaya sahip 20 bölge belirlendi.

İşte Türkiye’de havası en kirli 20 bölge! O ilimiz ilk sırada yer alıyor: Kirlilik sebebi...

İŞTE O BÖLGELER

İskenderun (Hatay),

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İşte Türkiye’de havası en kirli 20 bölge! O ilimiz ilk sırada yer alıyor: Kirlilik sebebi...

Kadıköy-Göztepe (İstanbul),

İşte Türkiye’de havası en kirli 20 bölge! O ilimiz ilk sırada yer alıyor: Kirlilik sebebi...

Iğdır Merkez,

İşte Türkiye’de havası en kirli 20 bölge! O ilimiz ilk sırada yer alıyor: Kirlilik sebebi...

Osmaniye Merkez,

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