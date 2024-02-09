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İşte Türkiye'de havası en kirli 20 bölge! O ilimiz ilk sırada yer alıyor: Kirlilik sebebi...
Giriş Tarihi: 09.02.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
11:37
İşte Türkiye'de havası en kirli 20 bölge! O ilimiz ilk sırada yer alıyor: Kirlilik sebebi...
Greenpeace Akdeniz, ulusal hava kalitesi izleme istasyonunun verilerini analiz ederek Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesini belirledi. Listenin ilk sırasında ise o ilimiz yer alıyor. Greenpeace İklim ve Enerji Uzmanı Gökhan Ersoy, hava kirliliğinin sorumlusu olarak fosil yakıtlara dikkati çekti. İşte Türkiye'de havası en kirli 20 bölge...