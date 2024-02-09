İşte Türkiye’de havası en kirli 20 bölge! O ilimiz ilk sırada yer alıyor: Kirlilik sebebi...

Türkiye'nin hava en kirli 20 bölgesi belli oldu. Greenpeace Akdeniz, ulusal hava kalitesi izleme ağında yer alan istasyonlardan 2023 yılı boyunca elde edilen Partikül Madde (PM) 10 verilerini analiz etti. Bu kapsamda, Türkiye'de en kirli havaya sahip 20 bölge belirlendi.