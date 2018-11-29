- 18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler,

- 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

- Gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları ile şehit yakını kimlik kartı sahipleri,

- Engelliler ( TC vatandaşı ve yabancı) ile bir refakatçisi, (Görünür bir engel ve/veya belge ibrazı ile)

- Zorunlu hizmete tabii er ve erbaşlar,

- ICOM ve ICOMOS ile UNESCO kartı sahipleri,

- Yerli ve yabancı basın kimlik kartı sahipleri,

- Seyahat acentesi sahip veya sorumlu müdürleri,

- Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları,