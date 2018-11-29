Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İşte ücretsiz gireceklerin listesi...

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 18:37 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 19:06
İşte ücretsiz gireceklerin listesi...

Kültür ve Bakanlığı'na bağlı ve ören yerleri ile ilgili yeni yönerge yayınlandı.Güncellenen yeni yönergeye göre bakanlık bünyesinde müze ve ören yerlerine kimlerin ücretsiz gireceği de belli oldu.

İşte ücretsiz gireceklerin listesi...

Yeni yönergeye göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretim okulları geçerli kimlik kartını haiz öğretmenlere de (Özel Öğretim Kurumlarında görev yapanlar hariç) ücretsiz giriş hakkı getirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşte ücretsiz gireceklerin listesi...

Kültür ve Bakanlığı'na bağlı ve ören yerlerinin ziyaret usul ve esasları ile müze ve ören yerlerinin ziyareti, bilet ve bilet benzeri araçlara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı "Müze ve Ören yerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge" 24 Kasım'da yürürlüğe girdi.

İşte ücretsiz gireceklerin listesi...

9 Kasım tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenenen yeni yönergeye göre bakanlığa bağlı ve ören yerlerinin kimlere ücretsiz olduğu da belli oldu.

İşte ücretsiz gireceklerin listesi...

Yapılan açıklamaya göre, yenilenen yönergede belirtilenler ve ören yerlerine kimlik/sözleşme göstermek suretiyle ücretsiz girerler. İşte o liste...

İşte ücretsiz gireceklerin listesi...

- 18 yaş ve altındaki Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler,

- 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

- Gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları ile şehit yakını kimlik kartı sahipleri,

- Engelliler ( TC vatandaşı ve yabancı) ile bir refakatçisi, (Görünür bir engel ve/veya belge ibrazı ile)

- Zorunlu hizmete tabii er ve erbaşlar,

- ICOM ve ICOMOS ile UNESCO kartı sahipleri,

- Yerli ve yabancı basın kimlik kartı sahipleri,

- Seyahat acentesi sahip veya sorumlu müdürleri,

- Kültür ve Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları,

İşte ücretsiz gireceklerin listesi...

- 8 yaş ve altındaki yabancı uyruklu çocuklar,
- Hayat boyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki gruplar ile bu gruplara refakat eden öğretmenler (ülkemizdeki muhatapları ile yapılan sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla kimlik ibrazı aranmaksızın ücretsiz giriş olanağı sağlanacaktır).
- ve örenyerinin bağlı bulunduğu İl ve İlçenin;
- Mülki İdare Amirleri (İllerde Vali, Kültür ve Turizmden sorumlu Vali Yardımcısı, ilçelerde Kaymakam),
- Büyükşehir, İl, İlçe ve Beldenin Belediye Başkanı ve en fazla 10 kişi olmak üzere refakatindekiler.

BİZE ULAŞIN