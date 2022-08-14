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İşte yüzde yüz Türk olan 156 canavar! Vampiri, kurt adamı ve zombiyi unutun
Giriş Tarihi: 14.08.2022 14:15
Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
14:15
İşte yüzde yüz Türk olan 156 canavar! Vampiri, kurt adamı ve zombiyi unutun
Yıllarca vampiri, kurt adamı, zombisi; Batı menşeli figürler, korku filmlerinde, kitaplarında üstümüze üstümüze geldi! Ama endişe etmeyin, araştırmacıyazar Ahmet Burak Turan, Kafkasya'yı, Balkanlar'ı, Anadolu'yu karış karış gezdi Yüzde 100 Türk olan 'canavarlar'ın halk söylencesindeki yerini araştırdı ve yazdı. Üstelik bunlar resimlendi. Artık, göğsümüzü gere gere söyleyebiliriz: Bizim de tescilli, tam 156 canavarımız var!