İşte yüzde yüz Türk olan 156 canavar! Vampiri, kurt adamı ve zombiyi unutun

TÜRK MİTOLOJİSİ İLGİ GÖRÜYOR

Ama mevzu Türk Mitolojisi olunca, şöyle yüzlerce yıl geriye gittiğimizde işin rengi daha da farklı... Bugün sadece cin diye kodladığımız varlıklara Türk coğrafyasında yüzlerce isim verilmiş, tasvir edilmiş... Hikayeleri dilden dile aktarılmış. İşte araştırmacı- yazar Ahmet Burak Turan çok meşakkatli bir işe girişti ve yıllarca Kafkasya, Balkanlar ve Anadolu'yu karış karış gezip Türk Mitolojisi'ndeki canavar söylencelerini araştırdı ve Türk Canavarları Sözlüğü hazırladı. Aynı zamanda çok sıkı karşılaştırmalı mitoloji okumaları yaptı. Bu aslında ciddi bir kültür çalışması. Ama bir yandan da yerli korku sineması ve edebiyat üretimi için ciddi bir hazine...