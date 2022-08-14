Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İşte yüzde yüz Türk olan 156 canavar! Vampiri, kurt adamı ve zombiyi unutun
Giriş Tarihi: 14.08.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 14:15

İşte yüzde yüz Türk olan 156 canavar! Vampiri, kurt adamı ve zombiyi unutun

Yıllarca vampiri, kurt adamı, zombisi; Batı menşeli figürler, korku filmlerinde, kitaplarında üstümüze üstümüze geldi! Ama endişe etmeyin, araştırmacıyazar Ahmet Burak Turan, Kafkasya'yı, Balkanlar'ı, Anadolu'yu karış karış gezdi Yüzde 100 Türk olan 'canavarlar'ın halk söylencesindeki yerini araştırdı ve yazdı. Üstelik bunlar resimlendi. Artık, göğsümüzü gere gere söyleyebiliriz: Bizim de tescilli, tam 156 canavarımız var!

GÖKSAN GÖKTAŞ
İşte yüzde yüz Türk olan 156 canavar! Vampiri, kurt adamı ve zombiyi unutun

Yıllarca, Batı menşeli korku sineması ve edebiyatıyla kanımıza işledi vampirler, kurt adamlar, zombiler... Ancak bizim kültürümüzde pek karşılıkları yoktu. Hani ninemizin 'vampir' hikayeleriyle büyümemiştik ne de olsa! Bizi derinden korkutmaya güçleri yetmezdi... Yolda görsek elimizin tersiyle şöyle bir çarpma cesaretimiz oldu hep bu hayali varlıklara...

İşte yüzde yüz Türk olan 156 canavar! Vampiri, kurt adamı ve zombiyi unutun

Ama, "Zombi olsun, delikanlı olsun" yeter ki, başımızın üstünde yerleri vardı! Orası ayrı... Sonra yakın dönemde bizim korku filmi yönetmenleri halis muhlis bizim kültürümüzden ve inancımızdan olan üç harflileri, hadi deyiverelim cinleri keşfetti. O zaman işin rengi biraz değişti. Çoğumuzun çocukluğunda bir şekilde öykülerine, gizemli yaşanmışlık hikayelerine tesadüf ettiğimiz varlıklar bizi ufaktan değil, ciddi ciddi korkuttu!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşte yüzde yüz Türk olan 156 canavar! Vampiri, kurt adamı ve zombiyi unutun

TÜRK MİTOLOJİSİ İLGİ GÖRÜYOR
Ama mevzu Türk Mitolojisi olunca, şöyle yüzlerce yıl geriye gittiğimizde işin rengi daha da farklı... Bugün sadece cin diye kodladığımız varlıklara Türk coğrafyasında yüzlerce isim verilmiş, tasvir edilmiş... Hikayeleri dilden dile aktarılmış. İşte araştırmacı- yazar Ahmet Burak Turan çok meşakkatli bir işe girişti ve yıllarca Kafkasya, Balkanlar ve Anadolu'yu karış karış gezip Türk Mitolojisi'ndeki canavar söylencelerini araştırdı ve Türk Canavarları Sözlüğü hazırladı. Aynı zamanda çok sıkı karşılaştırmalı mitoloji okumaları yaptı. Bu aslında ciddi bir kültür çalışması. Ama bir yandan da yerli korku sineması ve edebiyat üretimi için ciddi bir hazine...

İşte yüzde yüz Türk olan 156 canavar! Vampiri, kurt adamı ve zombiyi unutun

Türk mitolojisi dünyada ve Türkiye'de giderek ilgi konusu olurken böyle bir sözlüğe ihtiyaç kaçınılmazdı. Bugün bile hâlâ halk tarafından varlıklarına inanılan, evlerin karanlık odalarında fısıltıyla anlatılan, çocuklara korku salan birçok 'canavar'ın kökenlerini öğreniyoruz bu kitapta. Turan'ın bu yaratıkların dış görünüşleri hakkındaki tasvirleri, 'onlardan nasıl korunmamız gerektiğine' dair önerileri ve Aslı Ekim'in çizimleri kitabı zenginleştiriyor.

İşte yüzde yüz Türk olan 156 canavar! Vampiri, kurt adamı ve zombiyi unutun

Pitsen'in derdi avcılarla

Pitsen, kır saçlı, çirkin yüzlü, tüylü, çoğu zaman maymuna benzeyen, kambur ve kapkara bir ruhtur. Ormandaki boş av kulübesinde yaşar. Genç, güzel bir kadın kılığına girip ormana yalnız gelen avcıları kandırır, uçurumdan atar. Bazen de avcılarla evlenirler. İlk başta mutlu bir evlilikleri olur, avcı hızla zenginleşir ama bir süre sonra gerçek yüzü ortaya çıkar. Böyle bir olayda, Pitsen evde gizlice kertenkele, kurbağa gibi şeyler yerken kocasına yakalanır. Ve avcı onun uzun dişli çirkin bir canavar olduğunu böylece fark eder.

SON DAKİKA