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  • İstiklal Caddesi'nde paraları böyle saçtı! Vatandaşlar düşen paraları toplamak için birbirleriyle yarıştı

'nde paraları böyle saçtı! Vatandaşlar düşen paraları toplamak için birbirleriyle yarıştı

'ne ekibiyle gelen İbrahim Yılmaz, "Arkadaşlardan sürekli mesajlar alıyorum. 'Bizler için ne yapabilirsin, dünya için ne yapabilirsin. 'umuz için ne yapabilirsin?' gibi. Bunun araştırmasına girdim ben de. arkadaşımla birlikte bir işbirliği yaptık ve bugün bir sürpriz yapacağız sizlere" diyerek yanına getirdiği illüzyonistle işe koyuldu. Sihirbaz, ellerindeki kağıt parçalarını, illüzyonla 5'er liralıklara çevirerek herkesi şaşırttı. Daha sonra İş adamının ellerini havaya kaldırmasıyla da illlüzyon ekibi yukarıdan çok sayıda 5'er lilralar attı. Vatandaşlar da onları toplamak için birbirleriyle yarıştı. İş adamının bu yöntemle yaklaşık 2 bin lira dağıttığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 01.08.2019 18:31 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 18:33
İstiklal Caddesi'nde paraları böyle saçtı! Vatandaşlar düşen paraları toplamak için birbirleriyle yarıştı

'ne kendisini "iyilik akımı" kurucusu olarak tanıtan bir iş adamının yukarıdan saçtığı parayı vatandaşlar yerden toplamak için birbirleriyle yarıştı.

İstiklal Caddesi'nde paraları böyle saçtı! Vatandaşlar düşen paraları toplamak için birbirleriyle yarıştı

'ne ekibiyle gelen İbrahim Yılmaz, "Arkadaşlardan sürekli mesajlar alıyorum. 'Bizler için ne yapabilirsin, dünya için ne yapabilirsin. 'umuz için ne yapabilirsin?' gibi. Bunun araştırmasına girdim ben de. arkadaşımla birlikte bir işbirliği yaptık ve bugün bir sürpriz yapacağız sizlere" diyerek yanına getirdiği illüzyonistle işe koyuldu. Sihirbaz, ellerindeki kağıt parçalarını, illüzyonla 5'er liralıklara çevirerek herkesi şaşırttı. Daha sonra İş adamının ellerini havaya kaldırmasıyla da illlüzyon ekibi yukarıdan çok sayıda 5'er lilralar attı. Vatandaşlar da onları toplamak için birbirleriyle yarıştı. İş adamının bu yöntemle yaklaşık 2 bin lira dağıttığı öğrenildi.

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İstiklal Caddesi'nde paraları böyle saçtı! Vatandaşlar düşen paraları toplamak için birbirleriyle yarıştı
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İstiklal Caddesi'nde paraları böyle saçtı! Vatandaşlar düşen paraları toplamak için birbirleriyle yarıştı

Aynı iş adamının, bir süre önce de seyyar satıcıdan simitlerin tamamını alırken çektiği görüntülerin sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılmasıyla gündeme geldiği öğrenildi.

İstiklal Caddesi'nde paraları böyle saçtı! Vatandaşlar düşen paraları toplamak için birbirleriyle yarıştı
İstiklal Caddesi'nde paraları böyle saçtı! Vatandaşlar düşen paraları toplamak için birbirleriyle yarıştı
İstiklal Caddesi'nde paraları böyle saçtı! Vatandaşlar düşen paraları toplamak için birbirleriyle yarıştı
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