İtalya'da feci kaza! Türk TIR'cı İsmail Gürelli hayatını kaybetmişti! Son sözleri kahretti! "Son seferimi yapıyorum"
Giriş Tarihi: 02.09.2025 09:13
İtalya'da 19 Haziran'da kullandığı araç arıza yapınca araçtan inen İsmail Gürelli (32) bu sırada otoyolda seyir halinde olan 70 yaşındaki İtalyan kadın sürücünün çarpması sonucu öldü. Kaza ile ilgili hukuki süreç başlatan Gürelli ailesinin avukatları Selman Eke ve Metehan Taş, İtalyan sigorta şirketinden 6 milyon Euro karşılığı olan 284 milyon 630 bin lira tazminat talep etti. SABAH'a konuşan acılı baba Bülent Gürelli, "Kazanın olduğu gün oğlumla telefonda görüştük. 'Baba nasipse son seferimi yapıyorum. Artık yurt dışında çalışmak istemiyorum. Kendi memleketimde çalışmak istiyorum. Gurbet ağır geliyor" demişti. Ama kısmet olmadı. Son seferi olacaktı. Birlikte lokanta işletecektik" dedi.