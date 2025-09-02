İtalya'da feci kaza! Türk TIR'cı İsmail Gürelli hayatını kaybetmişti! Son sözleri kahretti! "Son seferimi yapıyorum"

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 02.09.2025 09:13

İtalya'da 19 Haziran'da kullandığı araç arıza yapınca araçtan inen İsmail Gürelli (32) bu sırada otoyolda seyir halinde olan 70 yaşındaki İtalyan kadın sürücünün çarpması sonucu öldü. Kaza ile ilgili hukuki süreç başlatan Gürelli ailesinin avukatları Selman Eke ve Metehan Taş, İtalyan sigorta şirketinden 6 milyon Euro karşılığı olan 284 milyon 630 bin lira tazminat talep etti. SABAH'a konuşan acılı baba Bülent Gürelli, "Kazanın olduğu gün oğlumla telefonda görüştük. 'Baba nasipse son seferimi yapıyorum. Artık yurt dışında çalışmak istemiyorum. Kendi memleketimde çalışmak istiyorum. Gurbet ağır geliyor" demişti. Ama kısmet olmadı. Son seferi olacaktı. Birlikte lokanta işletecektik" dedi.

Kaza, 19 Haziran 2025 tarihinde İtalya'nın Trieste kentinde bulunan Carso Tüneli'nde meydana geldi. Türkiye'den İtalya'ya giden Manisa Turgutlulu tır şoförü 32 yaşındaki bekar İsmail Gürelli'nin kullandığı tır tünel içerisinde arıza yaptı. Aracını emniyet şeridine çeken Gürelli, güvenlik amacıyla reflektör yerleştirmek üzere aracından indi.

Bu sırada otoyolda seyir halinde olan 70 yaşındaki İtalyan kadın sürücü Gianfranco Petruzzi otomobiliyle emniyet şeridindeki Gürelli'ye çarparak ölümüne neden oldu. Gürelli'nin cenazesi 17 günlük gecikmenin ardından memleketi Manisa Turgutlu'ya gönderildi. Cenazenin 17 gün gecikmesi Gürelli'nin ailesinin ve sevenlerinin üzüntüsünü ikiye katladı. Talihsiz şoför memleketi Turgutlu'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

ACILI BABA SABAH'A KONUŞTU

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan 60 yaşındaki 3 çocuk babası emekli Bülent Gürelli, SABAH'a konuştu. Acılı baba, "En büyük çocuğumdu. Bekardı. 2 yıldır tır şoförlüğü yapıyordu. Yurt dışına gidip geliyordu" dedi. Oğlunun son seferi olduğunu anlatan baba Gürelli, "Kazanın yaşandığı gün oğlumla telefonda görüştük. 'Baba yükümü İtalya'da limandan aldım. Dağıtımını yapacağım. Nasipse son seferimi yapıyorum. Artık yurt dışında çalışmak istemiyorum. Kendi memleketimde çalışmak istiyorum. Gurbet ağır geliyor" demişti. Ama kısmet olmadı. Birlikte lokanta işletmek istiyorduk. Görücü usulü evlenmeyi de düşünüyordu" dedi.

OĞLUM ÇOK SEVİLEN BİR ÇOCUKTU

Baba Bülent Gürelli, "Oğlum Avrupa'ya gidince 2 ay kalıyordu. Canımız yandı. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Saygılı bir çocuktu. Etrafında sevilen bir insandı. Avrupa'dan cenaze törenine gelenler oldu. Gittiği her yerde iz bırakan biriydi. Trafik kurallarına uyan biriydi. İtalyan kadın şoför oğluma emniyet şeridinde vurdu. Cenazemiz 17 gün sonra geldi. Bu da bizim acımızı katladı. Konsolosluk olaya el attı ve cenazenin hemen getirilmesini sağladı. İtalyan cenaze firması bizden daha sonra para talep etmek için cenazeyi bekletti" dedi.

6 MİLYON EURO TAZMİNAT TALEBİ

Gürelli ailesinin avukatları Selman Eke ve Metehan Taş hukuki süreç başlattı. İlk etapta 6 milyon Euro karşılığı olan 284 milyon 630 bin lira tazminat talep edildi. Konu ile ilgili SABAH'a konuşan Selman Eke, "Şu anda müzakere aşamasındayız. Tazminat konusunda anlaşma sağlayamazsak İtalya'da dava açacağız. Hukuki süreç başlattık. 6 milyon Euro tazminat talep ettik" diye konuştu.

ÇALIŞTIĞI ŞİRKET DE SAHİP ÇIKMADI

Avukat Metehan Taş, "İsmail Gurelli'nin çalıştığı şirket aileye sahip çıkmadı. Ne taziye telefonu açıldı ne de aile ziyaret edildi. Bu durum İsmail Gürelli'nin ailesini derinden sarstı. Süreci hem Türkiye'den ve hem de İtalya'dan yürütüyoruz. 6 milyon Euro tazminat talebimiz müzakereler sonucundan başarısız olursa dava aşamasına geçeceğiz" şeklinde konuştu.