İtalya'da feci kaza! Türk TIR'cı İsmail Gürelli hayatını kaybetmişti! Son sözleri kahretti! "Son seferimi yapıyorum"

OĞLUM ÇOK SEVİLEN BİR ÇOCUKTU



Baba Bülent Gürelli, "Oğlum Avrupa'ya gidince 2 ay kalıyordu. Canımız yandı. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Saygılı bir çocuktu. Etrafında sevilen bir insandı. Avrupa'dan cenaze törenine gelenler oldu. Gittiği her yerde iz bırakan biriydi. Trafik kurallarına uyan biriydi. İtalyan kadın şoför oğluma emniyet şeridinde vurdu. Cenazemiz 17 gün sonra geldi. Bu da bizim acımızı katladı. Konsolosluk olaya el attı ve cenazenin hemen getirilmesini sağladı. İtalyan cenaze firması bizden daha sonra para talep etmek için cenazeyi bekletti" dedi.