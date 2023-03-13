İzmir depremi ne zaman bekleniyor, kaç şiddetinde olacak? Prof. Dr. Naci Görür İzmir depremi için uyardı! İşte deprem riski olan ilçeler

Prof. Dr. Naci Görür İzmir depremi için uyarılarda bulundu. En son 2020 yılında Ege Denizi merkezli 7 büyüklüğündeki depremin ardından yıkımın gerçekleştiği İzmir'de diri fay hattı sorgulamaları başladı. Risk haritasında 1. Derece riskli görülen bölge için Naci Görür açıklamaları takip ediliyor. Yaşanan son büyük sarsıntı ardından İzmir depremi olacak mı, ne zaman bekleniyor, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. İşte, 2023 İzmir deprem uyarısı, deprem riski olan ilçeler hakkında merak edilenler…