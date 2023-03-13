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Haberler Yaşam İzmir depremi ne zaman bekleniyor, kaç şiddetinde olacak? Prof. Dr. Naci Görür İzmir depremi için uyardı! İşte deprem riski olan ilçeler
Giriş Tarihi: 13.03.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 11:35

İzmir depremi ne zaman bekleniyor, kaç şiddetinde olacak? Prof. Dr. Naci Görür İzmir depremi için uyardı! İşte deprem riski olan ilçeler

Prof. Dr. Naci Görür İzmir depremi için uyarılarda bulundu. En son 2020 yılında Ege Denizi merkezli 7 büyüklüğündeki depremin ardından yıkımın gerçekleştiği İzmir'de diri fay hattı sorgulamaları başladı. Risk haritasında 1. Derece riskli görülen bölge için Naci Görür açıklamaları takip ediliyor. Yaşanan son büyük sarsıntı ardından İzmir depremi olacak mı, ne zaman bekleniyor, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. İşte, 2023 İzmir deprem uyarısı, deprem riski olan ilçeler hakkında merak edilenler…

İzmir depremi ne zaman bekleniyor, kaç şiddetinde olacak? Prof. Dr. Naci Görür İzmir depremi için uyardı! İşte deprem riski olan ilçeler

Naci Görür İzmir depremi için uyarılarda bulundu. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi ardından aktif fay hattı bulunan illerde hareketlilik başladı. Görür, "İzmir'de de endişemiz var. Canlı faylar var." Şeklinde yaptığı açıklaması ile bölge halkını harekete geçirdi. Şehir sakinleri İzmir depremi ne zaman bekleniyor, kaç şiddetinde olacak, hangi ilçeler riskli gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi uyarısı ve deprem riski taşıyan ilçeler…

İzmir depremi ne zaman bekleniyor, kaç şiddetinde olacak? Prof. Dr. Naci Görür İzmir depremi için uyardı! İşte deprem riski olan ilçeler

SON İZMİR DEPREMİ 2020 YILINDA GERÇEKLEŞTİ!

2020 Ege Denizi Depremi, 30 Ekim 2020 günü Türkiye saati ile 14.51'de, merkez üssü Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında İzmir'in Seferihisar ilçesine 23 km mesafede bulunan, yerin 16,58 km altında 7,0 Mw büyüklüğünde meydana gelen ve yaklaşık 16 saniye süren depremdir.

Türkiye ve Yunanistan'da toplam 119 kişinin ölümüne ve 1053 kişinin ise yaralanmasına neden olan deprem, 2020 yılında yeryüzünde meydana gelen depremler arasında en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçti.

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İzmir depremi ne zaman bekleniyor, kaç şiddetinde olacak? Prof. Dr. Naci Görür İzmir depremi için uyardı! İşte deprem riski olan ilçeler

NACİ GÖRÜR İZMİR DEPREM RİSKİ HARİTASINI ANLATTI!

Prof. Dr. Görür, Kahramanmaraş depremi sonrası dikkatleri İzmir'e çekti. Açıklamalar şöyle:

Prof. Dr. Görür, "İzmir'de de endişemiz var. Canlı faylar var. Günün birinde harekete geçip deprem olabilir. Çevredeki deprem olmuş faylardan tetiklenebilir. Tahmin ediyorum bu faylar İzmir depreminde yüklendi. Çevredeki depremlerden stres geldiğinde yükleniyor. İzmir, bu kadar canlı fayla bölünmüş ise bu yarımadan buradan çekilmek lazım.

İzmir depremi ne zaman bekleniyor, kaç şiddetinde olacak? Prof. Dr. Naci Görür İzmir depremi için uyardı! İşte deprem riski olan ilçeler

Fay tartışmasını bırakalım. İzmir gerçek anlamında bir deprem kenti. Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır. Şu anda depremlerde sonra, Sisam depremi sonrasında 80 kilometre mesafede 117 kişi öldü. Yapı stokunu depreme dirençli yapmak lazım.

İzmir depremi ne zaman bekleniyor, kaç şiddetinde olacak? Prof. Dr. Naci Görür İzmir depremi için uyardı! İşte deprem riski olan ilçeler

Mikro belgeleme çalışması sonrasında İzmir depreme dirençli hale getirilmelidir. 1999 sonrasında yeni yönetmeliklere göre doğru yapılmışsa o binalardan hiç korkmayın. Yönetmeliklere göre yapılmış binalar çatlasın, patlasın ama içinden sağ çıkmanızı sağlar. İzmir'deki belediye ve üniversiteleri zorlayın, evlerinizi muayene ettirin.

Üç kuruş vermeyeceğim tartışması yakışmıyor. Parası yoksa devlet el atsın veya belediye bedava yapsın. Muayene edersiniz evinizin depremdeki davranışları çok sağlıklı görebilirsiniz. Deprem odaklı kentsel dönüşüme girmek için hükümete talep edin. Bütün kentleri depreme dirençli yapabiliriz. Bunun içi afet bakanlığı kurulsun" diye konuştu.

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