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Haberler Yaşam İzmir iftar vakti saat kaçta, ezan kaçta okunuyor? Diyanet İmsakiye ile İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih namazı saatleri ve imsak vakitleri 2022
Giriş Tarihi: 02.04.2022 14:08 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 14:09

İzmir iftar vakti saat kaçta, ezan kaçta okunuyor? Diyanet İmsakiye ile İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih namazı saatleri ve imsak vakitleri 2022

İslam alemi Ramazan ayı huzurunu yaşarken İzmir iftar ve sahur vakitleri de duyuruldu. İmsakiye çizelgesinde yer alan bilgilere göre İzmir iftar saati, teravih, imsak ve sahur vakti belli oldu. Ege Bölgesi'nin İzmir ilçesinde yaşayanlar için İzmir iftar vakti 2022 imsakiyesi içerisinde paylaşılırken oruç ibadetlerini yerine getirecekler iftar saati ile oruçlarına başlayacak. Sahur ile başlayıp ezan ile sona eren oruç ibadeti sonrasında yenilen iftar yemeğinden sonra rabbimize şükretmek amacıyla dua ediliyor. Peki İzmir iftar vakti saat kaçta? İşte Diyanet İzmir İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih namazı saatleri ve imsak vakitleri

İzmir iftar vakti saat kaçta, ezan kaçta okunuyor? Diyanet İmsakiye ile İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih namazı saatleri ve imsak vakitleri 2022

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren müminler İzmir İmsakiye vakitleri ile iftar ve sahur saatlerini merak ediyor. İzmir Diyanet İmsakiyesi'nde iftar saatleri ile birlikte sahur imsak vakti ile sabah ve akşam ezanı saatleri de bulunuyor. Müminler heyecan içinde ilk sahur vakti ve ilk iftar vaktini beklemeye koyuldu. Peki İzmir iftar vakti saat kaçta? İzmir İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih namazı saatleri ve imsak vakitleri

İzmir iftar vakti saat kaçta, ezan kaçta okunuyor? Diyanet İmsakiye ile İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih namazı saatleri ve imsak vakitleri 2022

İZMİR İFTAR SAATİ, İMSAK VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2022

Ramazan ayının 1.günü 2 Nisan 2022 Cumartesi günü idrak ediliyor. Ramazan imsakiyesi ile İzmir iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre İzmir iftar saati ve sahur vakti belli oldu.

İZMİR İMSAKİYE 2022 | İZMİR İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

2 Nisan Cumartesi günü ilk oruç ile başlayacak olan Ramazan ayında oruç her gün imsak vakti ile başlayıp akşam güneşin batışı ile son bulacak. İşte 2022 İzmir İmsakiye ile sahur - iftar vakti saatleri…

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 05:25

İlk İftar Vakti: 19:42

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 05:23

İftar Vakti: 19:43

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05:21

İftar Vakti: 19:44

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 05:20

İftar Vakti: 19:45

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 05:18

İftar Vakti: 19:46

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İzmir iftar vakti saat kaçta, ezan kaçta okunuyor? Diyanet İmsakiye ile İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih namazı saatleri ve imsak vakitleri 2022

İFTAR DUASI

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

TÜRKÇE ANLAMI

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; "Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti."

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: "Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."

İFTARDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

-Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

-Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema" ahhertü. "

"Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.

Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.

İzmir iftar vakti saat kaçta, ezan kaçta okunuyor? Diyanet İmsakiye ile İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih namazı saatleri ve imsak vakitleri 2022

SAHUR DUASI NASIL YAPILIR?

Peygamber Efendimizin sahur duası şöyledir; "Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…"

SAHURDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Sahur yemeği oruca dayanma gücünü artırır. Böylece oruç ibadetinin daha kolay yerine getirilmesine katkı sağlar. Yemek bitince eller yıkanır, dişler fırçalanır. Oruç için hazırlanılır ve niyet edilir. Oruç tutmak için niyet şarttır. Niyet, akşam ya da sahurda yemek yedikten sonra "Allah rızası için ramazan orucunu tutmaya niyet ettim" diyerek edilir. Mutlaka bu cümleyi söylemek şart değildir. Zihinden geçirmekle de niyet olur. Sahura kalkmak da ayrıca bir niyettir.

Sevgili Peygamberimiz "Sahurda yemek yiyiniz., çünkü sahur yemeğinde bereket vardır." (Buhari) buyurarak sahura kalkmayı öğütlemiştir.

İzmir iftar vakti saat kaçta, ezan kaçta okunuyor? Diyanet İmsakiye ile İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih namazı saatleri ve imsak vakitleri 2022

İZMİR TERAVİH NAMAZI SAATLERİ

İzmir 2 Nisan Cumartesi: 21:00

İzmir 3 Nisan Pazar: 21:01

İzmir 4 Nisan Pazartesi: 21:02

İzmir 5 Nisan Salı: 21:03

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