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Haberler Yaşam İzmir’de 5.1 milyarlık Ocakçı Holding vurgununda köy kahvesi detayı: Tek tek anlattı!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 09:33

İzmir’de 5.1 milyarlık Ocakçı Holding vurgununda köy kahvesi detayı: Tek tek anlattı!

İzmir'de yaşanan 5,1 milyar liralık vurgun Türkiye'nin gündeminden düşmedi. Yüksek kar vaadiyle binlerce insanı kandıran Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkilinin ifadesi şaşkına çevirdi. Sedat Ocakçı mağdurlardan paraları bir köy kahvesinde topladığını söyledi. "Paraları valizlerle çantalarla getiriyorlardı" dedi! İşte detaylar…

İzmir’de 5.1 milyarlık Ocakçı Holding vurgununda köy kahvesi detayı: Tek tek anlattı!

Türkiye, İzmir'de yaşanan tarihi vurguna kilitlendi. Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı, yüzde 17 kar vaadiyle binlerce kişiden 5,1 milyar lira toplayarak adeta bir servet elde etti. Ocakçı'nın bir anda ortadan kaybolması ve şirketin tabelalarının indirilmesi üzerine dolandırıldığını anlayan mağdurlar, hemen polise gitti. Başlatılan soruşturma kapsamında Ocakçı Holding'e ait şirketlere baskın düzenlendi.

İzmir’de 5.1 milyarlık Ocakçı Holding vurgununda köy kahvesi detayı: Tek tek anlattı!

YURT DIŞINA KAÇACAKLARDI

Yurt dışına kaçma hazırlığı yapan Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı ise Adana'da saklandıkları evde yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vaat ettiği, ayrıca drone fabrikası kurarak da yine kar sözü verdikleri öğrenildi.

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İzmir’de 5.1 milyarlık Ocakçı Holding vurgununda köy kahvesi detayı: Tek tek anlattı!

3 BİNDEN FAZLA MAĞDUR VAR

Şüphelilerin 3 bin 100 kişiden yaklaşık 5 milyar 123 milyon TL para topladıkları iddia edildi. Sedat Ocakçı (34), eşi Seçilay Ocakçı (30) ve Genel Müdür Yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın aralarında bulunduğu 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan, Sedat Ocakçı'nın kendisini de dolandırdığını ve mağdur olduğunu söyledi.

İzmir’de 5.1 milyarlık Ocakçı Holding vurgununda köy kahvesi detayı: Tek tek anlattı!

Türkiye'nin konuştuğu vurgunla ilgili elde edilen yeni detaylar ise şoke etti. Yeni Asır'ın haberine göre Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, ifadelerinde mağdurları sisteme nasıl dahil ettiklerini anlattı.

İzmir’de 5.1 milyarlık Ocakçı Holding vurgununda köy kahvesi detayı: Tek tek anlattı!

PARALARI VALİZLERLE GETİRMİŞLER

Harmandalı'da bir kahvehanede kâr payı dağıtan Ocakçı'ya mağdurların paraları valizlerle ve çantalarla getirdikleri ortaya çıktı. Ocakçı'nın paraları eşine Hira Yazılım isimli şirkette de topladığı anlaşıldı.

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