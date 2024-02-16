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İzmir’de 5.1 milyarlık Ocakçı Holding vurgununda köy kahvesi detayı: Tek tek anlattı!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
09:33
İzmir’de 5.1 milyarlık Ocakçı Holding vurgununda köy kahvesi detayı: Tek tek anlattı!
İzmir'de yaşanan 5,1 milyar liralık vurgun Türkiye'nin gündeminden düşmedi. Yüksek kar vaadiyle binlerce insanı kandıran Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkilinin ifadesi şaşkına çevirdi. Sedat Ocakçı mağdurlardan paraları bir köy kahvesinde topladığını söyledi. "Paraları valizlerle çantalarla getiriyorlardı" dedi! İşte detaylar…