İzmir'de Altay bebeğin nasıl öldüğü belli oldu! Rapor yayınlandı: Cihaz "OVER alarmı vermiş!

FİRMANIN YETKİSİ YOK

Kullanılan fumigantların (yeterli sıcaklık, nem ve basınç değerleri altında gaz hale geçerek tüm canlı organizmalar için ölümcül bir etkiye sahip olan böcek ilaçları) satışının "Bitki Koruma Ürünü Bayi İzin Belgesi"ne sahip kişi ve kuruluşlarca sadece "fumigasyon operatör belgesi"ne sahip kişilerce yapılabilir.