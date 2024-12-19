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İzmir'de Altay bebeğin nasıl öldüğü belli oldu! Rapor yayınlandı: Cihaz "OVER alarmı vermiş!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
12:04
İzmir'de Altay bebeğin nasıl öldüğü belli oldu! Rapor yayınlandı: Cihaz "OVER alarmı vermiş!
İzmir'de haşere ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek ölmesi henüz hafızalardan silinmezken, olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda ilaçlamada yüksek kapasiteli tarım ambarı ve depolarında kullanılan tarımsal ilaçların kullanıldığı ifade edildi. AFAD raporunda, gaz ölçüm cihazının, hidrojen siyanür, hidrojen sülfür ve karbonmonoksit için üst değer aşıldığında verilen uyarı olan "OVER alarmı"nı verdiği vurgulandı.