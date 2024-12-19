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Haberler Yaşam İzmir'de Altay bebeğin nasıl öldüğü belli oldu! Rapor yayınlandı: Cihaz "OVER alarmı vermiş!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:04

İzmir'de Altay bebeğin nasıl öldüğü belli oldu! Rapor yayınlandı: Cihaz "OVER alarmı vermiş!

İzmir'de haşere ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek ölmesi henüz hafızalardan silinmezken, olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda ilaçlamada yüksek kapasiteli tarım ambarı ve depolarında kullanılan tarımsal ilaçların kullanıldığı ifade edildi. AFAD raporunda, gaz ölçüm cihazının, hidrojen siyanür, hidrojen sülfür ve karbonmonoksit için üst değer aşıldığında verilen uyarı olan "OVER alarmı"nı verdiği vurgulandı.

Ceyhan TORLAK
İzmir’de Altay bebeğin nasıl öldüğü belli oldu! Rapor yayınlandı: Cihaz OVER alarmı vermiş!

12 Kasım'da 2'nci katta yaşayan Raziye-Recep Kınalı çiftinin 1 yaşındaki oğulları Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili raporlar hazırlandı. Hazırlanan raporlar, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasına girdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün raporunda evde, yüksek kapasiteli, tahıl, bakliyat, kuru meyve ambar ve depolarında kullanılan tarımsal ilaçların kullanıldığı belirtildi.

İzmir’de Altay bebeğin nasıl öldüğü belli oldu! Rapor yayınlandı: Cihaz OVER alarmı vermiş!

İlaçların, Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılmış haşere, böcek ve bakterilerin kapalı bir ortamda gaz halindeki kimyasal maddelerle boğulması sınıfında bulunan bitki koruma ürünleri olduğu aktarıldı.

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İzmir’de Altay bebeğin nasıl öldüğü belli oldu! Rapor yayınlandı: Cihaz OVER alarmı vermiş!

FİRMANIN YETKİSİ YOK

Kullanılan fumigantların (yeterli sıcaklık, nem ve basınç değerleri altında gaz hale geçerek tüm canlı organizmalar için ölümcül bir etkiye sahip olan böcek ilaçları) satışının "Bitki Koruma Ürünü Bayi İzin Belgesi"ne sahip kişi ve kuruluşlarca sadece "fumigasyon operatör belgesi"ne sahip kişilerce yapılabilir.

İzmir’de Altay bebeğin nasıl öldüğü belli oldu! Rapor yayınlandı: Cihaz OVER alarmı vermiş!

İlaçlamayı yapan firmanın ise bu ürünleri satması için yetkisinin bulunmadığı kaydedildi.

İzmir’de Altay bebeğin nasıl öldüğü belli oldu! Rapor yayınlandı: Cihaz OVER alarmı vermiş!

CİHAZ ALARM VERMİŞ

AFAD ekiplerinin, olayın ardından evde gaz ölçüm cihazıyla yaptığı ölçümler de dosyaya eklendi.

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