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Haberler Yaşam İzmir’de baba vahşeti! Silah sesleri geceyi inletti: Biri 6 diğeri 10 yaşında
Giriş Tarihi: 02.04.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 07:55

İzmir’de baba vahşeti! Silah sesleri geceyi inletti: Biri 6 diğeri 10 yaşında

İzmir'de bir ay önce yaşanan tartışmanın ardından 2 çocuğunu da alarak evden ayrılan Elif A. (30), aile büyüklerinin araya girmesiyle eşi Umut A. (34) ile görüştü. Umut A., eşinin barışma teklifini kabul etmemesi üzerine eşyalarını vermek ve birlikte zaman geçirmek üzere çocukları ve eşinin bir yakınıyla eve döndü. Umut A., yatak odasında eşyaları toplarken bu sırada tabanca ile iki çocuğuna ve kendisine ateş etti.

DHA
İzmir’de baba vahşeti! Silah sesleri geceyi inletti: Biri 6 diğeri 10 yaşında

Olay, dün 22.00 sıralarında Abdi İpekçi Mahallesi 3721 sokaktaki bir evde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle Elif A., bir ay önce 2 kızını da alarak eşini terk etti.

İzmir’de baba vahşeti! Silah sesleri geceyi inletti: Biri 6 diğeri 10 yaşında

Umut A., iddiaya göre görüştüğü eşinin akrabalarından barışmak istediğini eşi ile kendisini buluşturmalarını istedi.

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İzmir’de baba vahşeti! Silah sesleri geceyi inletti: Biri 6 diğeri 10 yaşında

Aile büyüklerinin ara girmesiyle Elif A. beraberinde 2 kızı ile birlikte bir akrabasının evinde eşi ile bir araya geldi. Çiftin yaptığı görüşmede Elif A., barışma teklifini kabul etmedi.

İzmir’de baba vahşeti! Silah sesleri geceyi inletti: Biri 6 diğeri 10 yaşında

Bunun üzerine Umut Aktaş, birlikte zaman geçirmek ve eşyalarını vermek üzere çocukları Tuğçe ve Seda A.'nın yanı sıra eşinin akrabası Veysi K. ile evine gitti.

İzmir’de baba vahşeti! Silah sesleri geceyi inletti: Biri 6 diğeri 10 yaşında

YATAK ODASINDA ÇOCUKLARINI VURUP, İNTİHARA KALKIŞTI

Eve gelen Umut A., eşinin akrabası salonda otururken, 2 kızı ile birlikte yatak odasına gitti.

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