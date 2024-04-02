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İzmir’de baba vahşeti! Silah sesleri geceyi inletti: Biri 6 diğeri 10 yaşında
Giriş Tarihi: 02.04.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
07:55
İzmir’de baba vahşeti! Silah sesleri geceyi inletti: Biri 6 diğeri 10 yaşında
İzmir'de bir ay önce yaşanan tartışmanın ardından 2 çocuğunu da alarak evden ayrılan Elif A. (30), aile büyüklerinin araya girmesiyle eşi Umut A. (34) ile görüştü. Umut A., eşinin barışma teklifini kabul etmemesi üzerine eşyalarını vermek ve birlikte zaman geçirmek üzere çocukları ve eşinin bir yakınıyla eve döndü. Umut A., yatak odasında eşyaları toplarken bu sırada tabanca ile iki çocuğuna ve kendisine ateş etti.