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Haberler Yaşam Prof. Dr. Naci Görür’den İzmir depremi açıklaması! İzmir’de deprem bekleniyor mu, İzmir depremi olacak mı?
Giriş Tarihi: 03.03.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 16:55

Prof. Dr. Naci Görür’den İzmir depremi açıklaması! İzmir’de deprem bekleniyor mu, İzmir depremi olacak mı?

Kahramanmaraş depremi sonrasında İzmir depremi ile ilgili deprem bilimcilerden açıklamalar geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir için deprem uyarısında bulundu. Bilindiği üzere İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 117 kişi, depremin ikinci yılı oldu. Peki İzmir'de deprem bekleniyor mu, İzmir depremi olacak mı?

Prof. Dr. Naci Görür’den İzmir depremi açıklaması! İzmir’de deprem bekleniyor mu, İzmir depremi olacak mı?

Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi açıklaması geldi. İzmir'de depremin olasılıkları deprem bilimciler tarafından yorumlanmaya devam ediyor. İzmir depreminde Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar yağmıştı. Prof. Dr. Naci Görür'ün İzmir depremiyle alakalı olarak canlı fay uyarısında bulundu. Peki İzmir'de deprem bekleniyor mu, İzmir depremi olacak mı, ne zaman olacak?

Prof. Dr. Naci Görür’den İzmir depremi açıklaması! İzmir’de deprem bekleniyor mu, İzmir depremi olacak mı?

SIRADA İZMİR VAR!

Prof. Dr. Görür, Kahramanmaraş depremi sonrası dikkatleri İzmir'e çekti. Açıklamalar şöyle:

Prof. Dr. Görür, "İzmir'de de endişemiz var. Canlı faylar var. Günün birinde harekete geçip deprem olabilir. Çevredeki deprem olmuş faylardan tetiklenebilir. Tahmin ediyorum bu faylar İzmir depreminde yüklendi. Çevredeki depremlerden stres geldiğinde yükleniyor. İzmir, bu kadar canlı fayla bölünmüş ise bu yarımadan buradan çekilmek lazım.

Fay tartışmasını bırakalım. İzmir gerçek anlamında bir deprem kenti. Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır. Şu anda depremlerde sonra, Sisam depremi sonrasında 80 kilometre mesafede 117 kişi öldü. Yapı stokunu depreme dirençli yapmak lazım.

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Prof. Dr. Naci Görür’den İzmir depremi açıklaması! İzmir’de deprem bekleniyor mu, İzmir depremi olacak mı?

Mikro belgeleme çalışması sonrasında İzmir depreme dirençli hale getirilmelidir. 1999 sonrasında yeni yönetmeliklere göre doğru yapılmışsa o binalardan hiç korkmayın. Yönetmeliklere göre yapılmış binalar çatlasın, patlasın ama içinden sağ çıkmanızı sağlar. İzmir'deki belediye ve üniversiteleri zorlayın, evlerinizi muayene ettirin.

Üç kuruş vermeyeceğim tartışması yakışmıyor. Parası yoksa devlet el atsın veya belediye bedava yapsın. Muayene edersiniz evinizin depremdeki davranışları çok sağlıklı görebilirsiniz. Deprem odaklı kentsel dönüşüme girmek için hükümete talep edin. Bütün kentleri depreme dirençli yapabiliriz. Bunun içi afet bakanlığı kurulsun" diye konuştu.

Prof. Dr. Naci Görür’den İzmir depremi açıklaması! İzmir’de deprem bekleniyor mu, İzmir depremi olacak mı?

İZMİR DEPREM RİSKİ OLAN SEMTLER

İzmir'in Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Menemen, Konak, Alsancak ve Altındağ gibi ilçeleri deprem riski yüksek olan yerler olarak uzmanlar tarafından gösterilmektedir.

TÜBİTAK kaynaklı araştırmada, İzmir merkez ile Aliağa ve Menemen'de 4'ten büyük depremler tespit ediliyor.

Projenin 4 milyon TL'ye mal olacağını ifade eden Zafer Akçığ, 4'ten büyük depremleri tespit etmeye başladıklarını, elde edilecek sonuçların 3 yıl sonra rapor halinde resmi kurumlara verileceğini vurguladı. Araştırma alanındaki depremleri kayıt altına almakla kalmadıklarını söyleyen Akçığ, suni depremler de yarattıklarını ve inceleme yaptıklarını ifade etti.

Dünyada deprem açısından en riskli 20 yer arasında İstanbul ve İzmir'in yer aldığını bildiren Akçığ, "İstanbul'da dış kaynaklı deprem incelemesi yapılıyor ama İzmir'deki yerli kaynak kullanılarak yapılan en büyük inceleme olacak" diye konuştu.

HANGİ BÖLGEDE NE KADAR HASAR OLUŞUR?

Projenin ana hedefinin deprem tarihini belirlemek olmadığını kaydeden Zafer Akçığ, ilk amaçlarının İzmir merkez, Aliağa ve Menemen'i yıkılmaktan kurtarmak olduğunu söyledi:

Araştırma bölgesinde meydana gelebilecek herhangi büyüklükteki bir depremin yaratacağı hasarı tespit etmek istediklerine dikkati çeken Akçığ, şöyle konuştu: "Depremin tarihini tahmin edemeyeceğiz ama elde ettiğimiz veriler zaman içinde tarihi tahmin etmeye yönelik çalışmalarda da kullanılabilir. Seferihisar'da 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, Bayraklı Manavkuyu'daki 300 binada hasara yol açabiliyor. Hangi depremin hangi bölgede ne kadar hasar verebileceğini ortaya koymaya çalışacağız. Buna göre yeni kent planları yapılabilir."

EN RİSKLİ SEMTLER

Seferihisar-Karaburun, Tuzla, İzmir ve Foça faylarının tehlikeli olduğunu belirten Akçığ,

Kentte deprem açısından en riskli yerleşim yerlerinin Bostanlı, Alaybey ve Mavişehir gibi deniz kenarı düz alanlar,

En güvenli yerleşim yerlerinin ise dağlık kesimler olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür’den İzmir depremi açıklaması! İzmir’de deprem bekleniyor mu, İzmir depremi olacak mı?

İZMİR YÖRESİ AKTİF FAYLARI

İzmir'de diri-aktif fayları aşağıdaki gibidir:

Gediz Grabeni Batısı Fayları

Dumanlıdağ Fayı

Bornova Fayı

İzmir Fayı

Cumaovası Fayı

Karaburun Fayı

Gümüldür Fayı

Karaburun Fayı

Gümüldür Fayı

Tuzla Fayı

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