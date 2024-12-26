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İzmir'de feci kaza: Öğrenci servisi park halindeki TIR'a çarptı! 1 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
11:57
İzmir'de feci kaza: Öğrenci servisi park halindeki TIR'a çarptı! 1 ölü 1 yaralı
İzmir'in Buca ilçesinde park halindeki tıra çarpan öğrenci servisi içerisinde bulunan 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 1 öğrenci de yaralandı. Okula 200 metre mesafede gerçekleşen kazada hayatını kaybeden çocuğun yakınları büyük üzüntü yaşadı.