Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İzmir'de feci kaza: Öğrenci servisi park halindeki TIR'a çarptı! 1 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:57

İzmir'de feci kaza: Öğrenci servisi park halindeki TIR'a çarptı! 1 ölü 1 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde park halindeki tıra çarpan öğrenci servisi içerisinde bulunan 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 1 öğrenci de yaralandı. Okula 200 metre mesafede gerçekleşen kazada hayatını kaybeden çocuğun yakınları büyük üzüntü yaşadı.

İHA
İzmir’de feci kaza: Öğrenci servisi park halindeki TIR’a çarptı! 1 ölü 1 yaralı

Kaza saat 08.30 sıralarında, Doğuş Caddesi ile 3 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 S 87206 plakalı okul servisi, yolun solunda park halinde bulunan 27 AYJ 620 plakalı tırın sağ tarafına çarptı.

İzmir’de feci kaza: Öğrenci servisi park halindeki TIR’a çarptı! 1 ölü 1 yaralı

Kazada servis aracının sol arka kısmında bulunan pencereler patlarken, bazı öğrenciler yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, pencerenin patladığı koltukta oturan Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yağmur Özçelebi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 1 öğrenci ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de feci kaza: Öğrenci servisi park halindeki TIR’a çarptı! 1 ölü 1 yaralı

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazanın ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

İzmir’de feci kaza: Öğrenci servisi park halindeki TIR’a çarptı! 1 ölü 1 yaralı

Hayatını kaybeden Yağmur Özçelebi'nin cenazesi ise savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir’de feci kaza: Öğrenci servisi park halindeki TIR’a çarptı! 1 ölü 1 yaralı

Kaza yerinde hayatını kaybeden kız çocuğunun yakınları ise gözyaşı döktü. Kaza yapan servis aracı ile tır sürücüsünün ise gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA