Haberler Yaşam İzmir’de gizemli olay! İkisi de evde ölü bulundu: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişler

Giriş Tarihi: 12.10.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 16:52

İzmir’de gizemli olay! İkisi de evde ölü bulundu: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişler

İzmir'de Muzaffer-Zeynep Kırmızı çifti pazar günü karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye gitti. Tedavinin ardından ikisi de evine gönderildi. Ancak Kırmızı çifti, evlerinde şüpheli şekilde can verdi. Ekipler, gizemli olayı aydınlatmak için harekete geçti…