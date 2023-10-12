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Haberler Yaşam İzmir’de gizemli olay! İkisi de evde ölü bulundu: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişler
Giriş Tarihi: 12.10.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 16:52

İzmir’de gizemli olay! İkisi de evde ölü bulundu: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişler

İzmir'de Muzaffer-Zeynep Kırmızı çifti pazar günü karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye gitti. Tedavinin ardından ikisi de evine gönderildi. Ancak Kırmızı çifti, evlerinde şüpheli şekilde can verdi. Ekipler, gizemli olayı aydınlatmak için harekete geçti…

Ceyhan TORLAK
İzmir’de gizemli olay! İkisi de evde ölü bulundu: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişler

Gizem dolu olayın adresi İzmir'in Kınık İlçesi'ydi. Emekli postacı 63 yaşındaki Mustafa Kırmızı ve 53 yaşındaki ev hanımı Zeynep Kırmızı, Pazar günü istifra, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye gitti.

İzmir’de gizemli olay! İkisi de evde ölü bulundu: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişler

Kınık Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerin ardından ikisi de eve gönderildi.

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İzmir’de gizemli olay! İkisi de evde ölü bulundu: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişler

Pazar günü Kırmızı çiftinden haber alamayan kızları durumu jandarmaya haber verdi. Ekipler, 9 Ekim Pazartesi günü çiftin evine gitti. Kapının açılmaması üzerine ekipler eve girdi. Mustafa ve Zeynep Kırmızı çiftini yerde bulan ekiplerin yaptıkları incelemede, ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir’de gizemli olay! İkisi de evde ölü bulundu: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişler

İki çocuk sahibi çiftin cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından Kırmızı çifti 11 Ekim Çarşamba gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

İzmir’de gizemli olay! İkisi de evde ölü bulundu: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişler

TÜP YA DA GAZ KAÇAĞI YOK

Yapılan incelemede evde doğal gaz olmadığı, tüp kaçağı da bulunmadığı tespit edildi.

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